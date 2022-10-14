13 октября в администрации Шумерлинского муниципального округа состоялся

патриотический благотворительный концерт «Своих не бросаем!».

На концерте, организованном в поддержку защитников Родины, присутствовали работники администрации, жители округа, ветераны боевых действий.

С приветственным словом перед собравшимися выступил Геннадий Матвеев — почётный гражданин Шумерлинского района, заслуженный работник соцзащиты населения Чувашской Республики, председатель правления республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». «Шумерлинский муниципальный округ, как и вся Чувашия, включился в акцию «Своих не бросаем!». Такие концерты сейчас проходят по всей стране. Они направлены на поддержку мобилизованных граждан. Это актуально. Святое дело – помогать ближнему. Нам, ветеранам, вдвойне приятно принимать участие в этом благом деле вместе со своими земляками», — отметил он.



Не могли, конечно, не вспомнить нашего земляка, начальника Шумерлинского территориального отдела Шумерлинского МО Алексея Федярова, который добровольцем ушел защищать рубежи Родины и в настоящее время несёт службу в составе батальона «Атал». Под горячие аплодисменты зала был показан ролик с фотографиями Алексея.



Денежные средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на специальный счет благотворительного фонда «ПĔРЛЕ» для помощи мобилизованным.



Наш корр.







