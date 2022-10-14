Народный фронт в Чувашии помог обеспечить мобилизованных посудой

С началом частичной мобилизации и граждане, и Министерство обороны столкнулись со множеством неожиданных проблем и задач. В нестандартной ситуации приходится решать их всем миром.

В субботу в региональное отделение Народного фронта в Чувашии обратилось руководство военного гарнизона в Ульяновске, где проходили обучение призванные, в том числе ребята из Чувашской Республики, и попросило помочь с обеспечением мобилизованных одноразовыми приборами и посудой на время их транспортировки до места назначения. Казалось бы, можно было обойтись обычной посудой, но в дороге не будет нужного объема воды для ее мытья. В общем, такая мелочь может сказаться на здоровье ребят.



Отделение провело масштабную работу по поиску поставщиков и благотворителей, в соцсетях обратилось ко всем неравнодушным людям. В итоге необходимое количество, а это 50 тысяч единиц столовых приборов и посуды, было собрано к сроку.



В понедельник представители Народного фронта в Чувашии приехали в ульяновский гарнизон, где провели рабочую встречу с его руководством. Кроме посуды, привезли продукты длительного срока хранения, медикаменты, вещи первой необходимости (нательное белье, носки, средства гигиены), резиновые сапоги, перчатки, балаклавы. Это то, что собрали за последнее время жители республики ‒ и отдельные граждане, и предприниматели, и творческие коллективы, а также коллективы предприятий, организаций территориальных органов госвласти. Начальник учебного центра поблагодарил всех жителей Чувашии, кто принимал участие в сборах помощи через фонд Народного фронта «Все для Победы!».



Вместе с руководством военного гарнизона Народный фронт в Чувашии проводил первую партию мобилизованных, отправлявшихся в это время в зону СВО. Также посетили учебный центр на территории Ульяновской области и лично проверили условия пребывания наших ребят в воинских частях. Здесь завершали курс военной подготовки и уже на следующий день готовились к отправке в зону СВО еще несколько сотен человек из регионов Поволжья, в том числе и из Чувашии. Мобилизованные полностью обеспечены и обмундированием, и питанием, сверх этого у них есть запас продуктов и товаров первой необходимости, собранный родными, друзьями и просто неравнодушными людьми. Ребята рассказали, что чувствуют поддержку земляков.



«Мы сейчас активно взаимодействуем с Минобороны, контролируем законность мобилизации, а также помогаем призывникам. Эта работа проводится в рамках благотворительного фонда Народного фронта «Все для Победы!». Напомню, что каждый может сделать свой вклад денежным пожертвованием или вещевой помощью для защитников нашей страны и мирного населения в зоне СВО», ‒ прокомментировал член штаба регионального отделения Народного фронта в Чувашии Владислав Солдатов.



Пресс-служба ОНФ.