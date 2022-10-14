Вице-премьер Правительства России Юрий Трутнев поддержал заявку Чувашии на создание особой экономической зоны «Новочебоксарск»

Окончательное решение о создании ОЭЗ будет закреплено соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации.

Одобрение получено по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных муниципальных образованиях, которое провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев.

«Наша рабочая группа создана для развития преференциальных режимов Российской Федерации. На сегодняшний день преференциальные режимы представлены 45 особыми экономическими зонами, 92 территориями опережающего развития в моногородах, 22 территориями опережающего развития на Дальнем Востока и одной ТОР в Арктике. Считаю, что сегодня развитие преференциальных форм, создание новых экономических зон, территорий опережающего развития имеет особое значение, поскольку нашей стране ещё в большей степени, чем ранее требуется экономический рост. Поэтому считаю нашу работу важной», – открыл заседание Юрий Трутнев.

Предложение Чувашской Республики по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» признано соответствующим критериям создания таких зон, заявленные инвестпроекты отмечены как высоко проработанные, сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков. «ОЭЗ в Чувашии обеспечит условия для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие химической, деревообрабатывающей, пищевой и смежных высокотехнологичных отраслей», – отметил он. По его словам, ОЭЗ остаются одним из драйверов привлечения инвестиций и промышленного развития регионов. И в текущих условиях влияния санкций ОЭЗ являются одними из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения. «Несмотря на текущую ситуацию, интерес к преференциальному режиму особых экономических зон не снижается. Треть площадок (15 из 45) была создана за последние два года. За первое полугодие 2022 года зафиксировано 77 новых резидентов. Это такой же показатель, как и год назад», – сообщил замминистра.

Бесспорными преимуществами создаваемой зоны являются близость к федеральным автодорогам Р-176, М-7, А-151 и строящаяся М-12, наличие железнодорожного и авиасообщения, речного грузового порта.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что это решение – результат серьезной подготовительной работы команды региона при поддержке федеральных органов исполнительной власти, нацеленной, прежде всего, на обеспечение устойчивого экономического развития моногорода Новочебоксарска за счет привлечения инвестиций в объеме 15 млрд рублей (12,8 млрд рублей без НДС).

«Сложно переоценить и вклад особой экономической зоны в поддержание социальной стабильности на территории Новочебоксарска. Заявленные пять резидентов, обязуются создать не менее одной тысячи рабочих мест». Это весомое количество для занятости в городе», — констатировал Глава Чувашии. Он сообщил, что экономический эффект от их осуществления будет в том числе заключаться в поступлении дополнительных налогов и страховых взносов в размере 4,3 млрд рублей в бюджеты разных уровней.

Все резиденты согласно условиям участия могут претендовать на льготы по налоговым платежам в объеме 2 млрд рублей, а также получение необходимой для проектов инфраструктуры. «В период с 2022 по 2024 годы в непосредственной близости от участков экономической зоны мы построим и реконструируем 19 объектов необходимой инфраструктуры. Работы в объеме 2,3 млрд рублей будут профинансированы в том числе в рамках комплексной поддержки новых инвестиционных проектов. Соотношение вкладываемых бюджетных средств в объекты инфраструктуры к частным инвестициям составит 1 к 6», – подтвердил Олег Николаев. Он напомнил, что ранее Чувашия выходила с предложением создания в Новочебоксарске ТОСЭР. И все предпосылки для этого есть. В 2009 году он был признан моногородом, в 2014 году окончательно вошел в соответсвующий реестр.

Председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что у Чувашской Республики появился отличный шанс стать точкой притяжения для бизнеса в Приволжском федеральном округе: «Появление ОЭЗ даст долгосрочный, системный эффект, откроет новые сферы для приложения труда людей, даст им уверенность в будущем. Пять уже представленных проектов предполагают инвестиции в размере почти 13 млрд рублей, но уже обсуждаются более крупные инвестиционные проекты, измеряемые двумя десятками и более миллиардов рублей. С появлением особой экономической зоны мы можем рассчитывать на серьезные экономические успехи Чувашии».

Как следует из утвержденной заявки, на площади экономической зоны в 542 гектаров планируется производство химических продуктов (полилактид, гидрохлорит кальция), продуктов деревообработки (древесноволокнистые плиты), пищевых продуктов (мука из зерновых культур, макаронные, хлебобулочные, кондитерские изделия и продукция мясокомбината), а также продукции иных отраслей.

Глава республики Олег Николаев выразил признательность резидентам ОЭЗ: «ООО «Звениговский» и ПАО «Химпром», не дожидаясь решений, активно ведут большую подготовительную работу».

В ОЭЗ появятся химические производства в рамках развития химического кластера на базе ПАО «Химпром». Пилотными резидентами ОЭЗ планируются производство крайне востребованного в России гипохлорита кальция – реагента в золотодобыче и химводоподготовке мощностью 15 тыс. тонн. «Проект проработан с высокой точностью. Планируем завершить фазу проектирования в первом полугодии 2023 года и в 2024 году перейти к пуско-наладочным работам. На сегодня все заявленные показатели по проекту соответствуют графику. Не видим рисков. Компетенции предприятия позволяют быть уверенными в том, что проект будет запущен в срок, рынки сбыта нам тоже понятны», – рассказал генеральный директор ПАО «Химпром» Дмитрий Колчин.

Он сообщил, что второй, по сути якорный проект - первое и уникальное для России производство полилактида – биоосновного, рециклируемого и биоразлагаемого пластика необходимо для изготовления упаковки последнего поколения, призванной внести вклад в построение экономики замкнутого цикла и сокращение экологического следа. Мировой спрос на эту продукцию превышает предложение. «Имеется большая синергия с агросектором Чувашской Республики. Сделаем молочную кислоту, которая будет востребована как с точки зрения пищевой промышленности, так и биоразлагаемого пластика. Не видим рисков для реализации проекта в заявленный срок», — заявил Дмитрий Колчин.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.