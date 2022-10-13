Олег Николаев: «Украинская русофобия не имеет абсолютно никаких границ и пределов»

На Украине в селе Старогородка Черниговской области сравняли с землёй гранитную стелу-памятник и дубовый столб, стоявшие на месте трагической гибели нашего выдающегося поэта Михаила Сеспеля. Об этом факте вандализма сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Украинская русофобия не имеет абсолютно никаких границ и пределов. В своей огульной борьбе с наследием всего советского они дошли до полного абсурда», — написал Олег Николаев.

Известные писатели республики, а также общественность возмущены произошедшим фактом. Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, член Союза журналистов и Союза писателей России Лидия Филиппова прокомментировала вопиющий акт вандализма. «Украинские неонацисты пытаются уничтожить все, что не вписывается в их «новую историю». Однако всем новую идеологию не навяжешь, и на любое действие есть противодействие. Мы уверены, что правда скоро восторжествует, все станет на свои места», — сказала Лидия Филиппова.

«Осквернение памятника, могил — это самое страшное содеяние. Хотелось бы поклониться к могиле поэта. Сеспель достоин этого», — прокомментировала заслуженный учитель Чувашской Республики Надежда Серебрякова.

«То, что происходит уже несколько лет на Украине, — кощунство, варварство по отношению к достоянию россиян, чувашского народа. Это культурный терроризм», — вторит директор Городской библиотечной системы Шумерли Елена Каширина.

Председатель Президиума землячества «Канашсем» Юрий Тарасов тоже не оставил без внимания случившееся: «Мы наблюдаем очередной акт вандализма над памятью нашего пламенного поэта Михаила Сеспеля. Так или иначе правда скоро восторжествует, все станет на свои места. В том числе будут восстановлены и памятники нашему поэту», — сказал он.

О бесценном творчестве и трудах Михаила Сеспеля знают не только в России, но и во всем мире. Его наследие изучается в школах республики. Беречь память о выдающемся земляке – наш нравственный долг перед потомками.