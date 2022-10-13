Обслуживание городских кладбищ, подготовка мест для захоронений — на контроле руководства Шумерли

Учитывая, что ввод нового кладбища в районе ГНС находится на стадии согласования разрешительной документации на его использование, решаются вопросы по изысканию в рамках определённых границ (совместно с Шумерлинским лесничеством), высвобождению (путем сноса ненужных построек, уборке валежника и т.п. ) земельных участков на действующем городском кладбище.

Глава администрации города Валерий Шигашев провел выездное совещание, где согласовано перемещение ограждения от «вторых ворот» и, таким образом, высвобождение участка, а значит и дополнительные места захоронений.

Что касается обустройства кладбищ, то обслуживающей организацией, МУП «Коммунальник», проведены работы по замене ёмкостей для воды, в планах — установка нового периметрального ограждения.

Сайт администрации г. Шумерли.