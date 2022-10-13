Военный комиссар Чувашской Республики — об особенностях осеннего призыва 2022 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. №691, с 1 ноября начнется очередной призыв граждан Российской Федерации на военную службу.

У будущих призывников и их родителей могут возникнуть вопросы по поводу проводимой спецоперации и объявленной частичной мобилизацией.

Хочу развеять опасения и сомнения граждан, поскольку мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленном законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Военнослужащие по призыву в спецоперации участвовать не будут, военную службу будут проходить только в подразделениях на территории Российской Федерации. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они будут осваивать современную технику и получат военно-учетную специальность.

В Чувашской Республике будет призвано на срочную военную службу менее тысячи человек, это существенно меньше чем прошлой осенью.

Призыва не надо бояться, но к нему нужно готовиться. Что касается прохождения военной службы в определенном виде, роде войск, в элитных воинских частях — шанс быть направленным для службы в эти части есть не у всех, поскольку решение призывная комиссия принимает с учетом категории годности здоровья призывника к военной службе, результатов профессионально-психологического отбора, уровня образования, наличия военно-учётной специальности и установленного задания на призыв. Но в военных комиссариатах стараются идти навстречу. Приоритет и более широкий выбор видов и родов войск будут иметь призывники, прибывшие в военный комиссариат в самом начале призыва.

Призывникам, желающим освоить военно-учетную специальность водителя категории «С», необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства. При этом необходимо отметить, что вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которым призывники, прошедшие по направлению военного комиссариата подготовку по водительским специальностям, обучаются бесплатно и освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение водительского удостоверения.

В военных комиссариатах Чувашской Республики приступили к предварительному отбору кандидатов в военно-учебные заведения Министерства обороны из числа юношей, завершающих обучение в 11 классе или техникуме в 2023 году. Для тех юношей, кто не определился с выбором профессии, в военных комиссариатах по месту жительства разъяснят порядок поступления и помогут определиться с выбором военно-учебного заведения.

Военный комиссар Чувашской Республики Б. Холиков.

Источник: чувашинформ.рф.