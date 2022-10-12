«Нулевые чтения» проектов изменений в бюджет 2022 года и бюджет 2023—2025 годов прошли в Чувашии

В рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год доходы увеличиваются на 6,5 млрд рублей и оцениваются в объеме 79,4 млрд рублей, что на 2,6% больше уровня 2021 года. Расходы республиканского бюджета увеличиваются на 5,5 млрд рублей и предполагаются в объеме 82,5 млрд рублей, что на 7,8% превышает факт 2021 года. Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме 77,5 млрд рублей, расходы – 80,4 млрд рублей.

На совещании у Главы Чувашской Республики Олега Николаева в формате «расширенного правительства» при участии руководства Госсовета Чувашии и лидеров фракций в республиканском парламенте, а также членов Правительства Чувашии рассмотрены проекты уточнения республиканского бюджета на 2022 год и бюджета на 2023—2025 годы.

Олег Николаев отметил, что с «нулевых чтений» дискуссии по республиканскому бюджету только начинаются. Законопроекты в ближайшее время будут поочередно внесены на рассмотрение сначала правительства Чувашии, а затем и депутатского корпуса. «Все вице-премьеры и министры открыты для дискуссии. Ожидаю от руководителей комитетов и фракций Госсовета Чувашии максимально широкого вовлечения депутатов муниципальных образований», — заявил он.

«По следующему году наша главная цель была через очень консервативный взгляд на текущую ситуацию, не снижая достигнутых показателей, говорить о максимально гарантированном выполнении обязательств по реализации всех поставленных задач», — сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что исходя из актуальных прогнозов, следующий год будет достаточно сложным, ожидается снижение прибыльности предприятий, и, как следствие, замедление роста доходов бюджета. «Наша задача в этих условиях сохранить те тренды, которые сформировались на сегодняшний день, и подготовиться к 2024—2025 годам для обеспечения поступательного развития. А для этого нам нужно очень серьезно поработать по экономическому развитию и решению задач по укреплению социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры. Все возможности, которые ранее были обозначены Президентом России и утверждены Правительством страны, сохраняются, и мы можем их использовать в полной мере», — подчеркнул он.

Первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков подтвердил, что уточненный бюджет текущего года и основные параметры бюджета следующей трехлетки сформированы на основании актуализированного макроэкономического прогноза Российской Федерации и Чувашской Республики, обновленных значений по налоговым поступлениям от ФНС России, а также с учетом складывающейся на текущий момент положительной динамики по поступлениям собственных доходов в республиканский бюджет и сохранения рисков влияния изменений геополитической ситуации.

Михаил Ноздряков сообщил, что в бюджетах в полном объеме заложены средства на обеспечение социально-значимых расходов, поддержку занятости и доходов граждан, реализацию национальных проектов, а также поручений Президента страны и Главы Чувашской Республики.

В рамках уточнения доходы республиканского бюджета на 2022 год увеличиваются на 6,5 млрд рублей и оцениваются в объеме 79,4 млрд рублей, что на 2,6% больше уровня 2021 года. При этом плановые назначения по собственным доходам увеличиваются на 4 млрд рублей и прогнозируются в сумме 40,8 млрд рублей с ростом к прошлому году на 12,4%.

Расходы республиканского бюджета увеличиваются на 5,5 млрд рублей и предполагаются в объеме 82,5 млрд рублей, что на 7,8% превышает факт 2021 года.

Расходы на социально-культурную сферу увеличиваются на 2,1 млрд рублей и составят 53,2 млрд рублей – это практически на уровне прошлого года. Дополнительные ассигнования выделяются на укрепление материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Общий объем средств составит 6,7 млрд рублей, с ростом к 2021 году в 1,2 раза. Также дополнительные средства предусматриваются на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. С учетом уточнения на эти цели в 2022 году планируется направить 26,8 млрд рублей, что на 11,8% больше, чем в 2021 году.

Одновременно при уточнении в 1,3 раза в сравнении с 2021 годом увеличивается поддержка реального сектора экономики. По направлениям национальной экономики дополнительно предусматривается 2,5 млрд рублей, с учетом которых общий объем финансирования в текущем году составит 16,2 млрд рублей. Наибольшие дополнительные суммы выделяются на мероприятия в сфере дорожного хозяйства – 1,1 млрд рублей, развитие АПК – 558,8 млн рублей.

На финансирование ЖКХ планируется дополнительно направить 517,2 млн рублей. Таким образом, на развитие данной отрасли в текущем году будет выделено 5,3 млрд рублей, что на 17,8% больше 2021 года.

С учетом увеличения на 365,4 млн рублей объем финансирования Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) вырастет в 1,7 раза в сравнении с 2021 годом и составит 9,2 млрд рублей.

На 26,3% превысят уровень прошлого года расходы на реализацию национальных проектов, с учетом уточнения они прогнозируются в сумме 13,5 млрд рублей.

Что касается следующей трехлетки, то, по словам руководителя Минфина Чувашии, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме 77,5 млрд рублей, с ростом к уровню первоначально утвержденного плана на 2022 год на 15,7%. Собственные доходы республиканского бюджета оцениваются в объеме 42 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета и целевых федеральных фондов предусматриваются в объеме 35,6 млрд рублей. В нынешнем году объем межбюджетных трансфертов из федерального центра вырос почти на 20% по сравнению с первоначально утвержденными цифрами.

Расходы республиканского бюджета на 2023 год сформированы в объеме 80,4 млрд рублей, в том числе на образование – 22,7 млрд рублей, на социальную политику – 19,5 млрд рублей, на здравоохранение – 5,9 млрд рублей, на национальную экономику – 14,5 млрд рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.