И вновь «собачий вопрос»

Вопрос о том, «Куда обращаться на счёт бездомных, но уже чипированных собак, которые ведут себя агрессивно?», с постоянной периодичностью поднимается шумерлинцами в социальных сетях.

Если собака чипированная, то процесс отлова и передержки она уже прошла. Согласно законодательству, ФЗ от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственности обращения с животными и о внесении изменений в отдельные законодательства акты РФ», после отлова и проведения всех необходимых процедур, собак возвращают в привычную среду обитания. По закону, отлавливать уже чипированных собак нельзя, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.

В текущем году по программе ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания отловленных безнадзорных животных – по городу прошло порядка 100 животных без владельцев. В первую очередь отлавливают агрессивных особей, в чем специалистам оказывают помощь зооволонтеры.

Сегодня в городе, на базе МУП «Коммунальник», действует временный приют для животных, содержание которого ведётся силами волонтеров и благотворителей. Они же занимаются пристроем находящихся там собак. Возможности весьма ограничены, поэтому приютить всех просто не возможно. Поправить положение дел в этом вопросе поможет постоянно функционирующий приют, проектно-сметную документацию на строительство которого в рамках республиканской целевой инвестиционной программы разрабатывает АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики» по заказу-контракту КУ ЧР Служба единого заказчика. Предполагаемая вместимость будущего приюта – 150 голов животных. Готовность проекта — конец ноября 2022 года. Следом, а это 2023 год, – планируется выделение финансирования, определение подрядчика, строительство.

Сайт администрации г. Шумерли.