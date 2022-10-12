Военнослужащие и добровольцы от Чувашии смогут претендовать на льготу по «сельской ипотеке»

Глава Чувашии ввел новую меру поддержки членов семей призванных на военную службу по мобилизации граждан.

Соответствующие дополнения Олег Николаев внес в подписанный 10 октября 2022 года Указ «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации».

Документ предусматривает возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), привлеченным военнослужащими и добровольцами, а также членами их семей на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

Указанная мера поддержки будет предоставляться в период прохождения ими военной службы по мобилизации, а также в период действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, их участия в специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, согласно дополнениям к Указу на членов семей добровольцев также будут распространены утвержденные 10 октября 2022 года меры поддержки.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.