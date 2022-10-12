С выходом на место члены Общественного совета совместно с руководством города проинспектировали в очередной раз парк, где ведётся благоустройство в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Завершены работы по монтажу освещения, оборудована асфальтированная дорожка по периметру парка, готовятся лунки для высадки зеленых насаждений в дендрарии, завершается укладка брусчатки на площадке перед «Дружбой», продолжается обустройство пруда с амфитеатром.

Параллельно подрядчик, самарская ландшафтная компания БЕРСО», начал подготовительные работы по обустройству скейт-парка, на что дополнительно было выделено 11 млн.рублей.

Общественники спрашивали у подрядчика и про освещение, и про деревья, и про возводимые объекты, обсуждали проблемные моменты.

«Наша общая задача – организовать народный контроль, чтобы подрядная организация прислушалась к голосу жителей и исправила все недочёты», — отметил председатель Общественного совета Владислав Садырга.

Сайт администрации г. Шумерли.







