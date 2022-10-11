Спортшкола Шумерли входит в новый сезон с новыми проектами

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Валерий Шигашев после рабочей встречи с директором учреждения Сергеем Кузнецовым.

Открывается обновленный тренажерный зал для занятий, как воспитанников школы, так и для взрослых граждан. Планируется зимняя заливка катка-дублера напротив хоккейной коробки, что поможет увеличить количество желающих встать на лёд и позволит проводить тренировки и игры хоккеистов без ущерба для любителей спорта.

Так же директор ДЮСШ поделился успехами юных спортсменов в этом сезоне, сделав акцент на необходимости увеличения количества детей, вовлечённых в занятия спортом, путем открытия дополнительных секций. Как одно из рассматриваемых перспективных направлений — настольный теннис.

Сайт администрации г. Шумерли.