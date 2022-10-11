Сегодня в 16:00 состоится прямой эфир по вопросам частичной мобилизации в Чувашской Республике

21 сентября 2022 года Президент подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Как проходит частичная мобилизация в Чувашии? Кто подлежит мобилизации, в каких случаях предоставляется отсрочка? Как республика организовала отправку военнослужащих? Какие социальные гарантии предоставляются военнослужащим?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят:

Сергей Павлов — руководитель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

Игорь Михайлов — заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции,

Алексей Григорьев — заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики,

Павел Васюков — начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата Чувашской Республики.

Прямой эфир состоится уже сегодня в 16.00 в паблике «Объясняем.Чувашская Республика» и официальном сообществе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте.

Вопросы можно задать в чате прямой трансляции.

Источник: minust.cap.ru