Сегодня в 16:00 состоится прямой эфир по вопросам частичной мобилизации в Чувашской Республике

21 сентября 2022 года Президент подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Как проходит частичная мобилизация в Чувашии? Кто подлежит мобилизации, в каких случаях предоставляется отсрочка? Как республика организовала отправку военнослужащих? Какие социальные гарантии предоставляются военнослужащим?
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят:
Сергей Павлов — руководитель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
Игорь Михайлов — заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции,
Алексей Григорьев — заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики,
Павел Васюков — начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата Чувашской Республики.
Прямой эфир состоится уже сегодня в 16.00 в паблике «Объясняем.Чувашская Республика» и официальном сообществе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте.
Вопросы можно задать в чате прямой трансляции.
Источник: minust.cap.ru