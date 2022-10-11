11 Окт

Глава Чувашии подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных

Документ, в частности, предусматривает:

  • бесплатное двухразовое школьное питание для детей призванных в рамках частичной мобилизации жителей Чувашии;
  • дети мобилизованных смогут бесплатно посещать занятия дополнительного образования в государственных образовательных организациях;
  • льготное посещение республиканских спортивных и культурных организаций;
  • преимущество при приеме в организации соцобслуживания;
  • внеочередное обслуживание на дому организациями социального обслуживания;
  • помощь в поиске работы;
  • помощь в оформлении документов для получения выплат, а также мер поддержки;
  • оказание психологической помощи;
  • бесплатную юридическую помощь;
  • компенсация в 2022 году части затрат на покупку газового оборудования, газовых счетчиков, на подведение газа в пределах границ земельного участка, указанного в пообъектном плане-графике догазификации.

Ежемесячная стипендия Главы Чувашской Республики для школьников — детей военнослужащих составит 2 тысячи рублей.

Органам местного самоуправления в Чувашской Республике рекомендовано освободить членов семей военнослужащих от платы за детский сад, а также выработать иные меры поддержки.

чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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