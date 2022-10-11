Глава Чувашии подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных

Документ, в частности, предусматривает:

бесплатное двухразовое школьное питание для детей призванных в рамках частичной мобилизации жителей Чувашии;

дети мобилизованных смогут бесплатно посещать занятия дополнительного образования в государственных образовательных организациях;

льготное посещение республиканских спортивных и культурных организаций;

преимущество при приеме в организации соцобслуживания;

внеочередное обслуживание на дому организациями социального обслуживания;

помощь в поиске работы;

помощь в оформлении документов для получения выплат, а также мер поддержки;

оказание психологической помощи;

бесплатную юридическую помощь;

компенсация в 2022 году части затрат на покупку газового оборудования, газовых счетчиков, на подведение газа в пределах границ земельного участка, указанного в пообъектном плане-графике догазификации.

Ежемесячная стипендия Главы Чувашской Республики для школьников — детей военнослужащих составит 2 тысячи рублей.

Органам местного самоуправления в Чувашской Республике рекомендовано освободить членов семей военнослужащих от платы за детский сад, а также выработать иные меры поддержки.

чувашинформ.рф.