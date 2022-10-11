Глава Чувашии подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных

Документ, в частности, предусматривает:
- бесплатное двухразовое школьное питание для детей призванных в рамках частичной мобилизации жителей Чувашии;
- дети мобилизованных смогут бесплатно посещать занятия дополнительного образования в государственных образовательных организациях;
- льготное посещение республиканских спортивных и культурных организаций;
- преимущество при приеме в организации соцобслуживания;
- внеочередное обслуживание на дому организациями социального обслуживания;
- помощь в поиске работы;
- помощь в оформлении документов для получения выплат, а также мер поддержки;
- оказание психологической помощи;
- бесплатную юридическую помощь;
- компенсация в 2022 году части затрат на покупку газового оборудования, газовых счетчиков, на подведение газа в пределах границ земельного участка, указанного в пообъектном плане-графике догазификации.
Ежемесячная стипендия Главы Чувашской Республики для школьников — детей военнослужащих составит 2 тысячи рублей.
Органам местного самоуправления в Чувашской Республике рекомендовано освободить членов семей военнослужащих от платы за детский сад, а также выработать иные меры поддержки.
чувашинформ.рф.