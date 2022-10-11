В Шумерле будут выпускать кран-манипуляторные установки

Фонд развития промышленности Чувашии поддержит проект шумерлинского АО «Комбинат автомобильных фургонов» по созданию производства кран-манипуляторных установок (КМУ). Установки монтируются на грузовые автомобили, поставляемые предприятием в рамках Государственного оборонного заказа.

Предприятие получит займ Фонда в размере 50 млн рублей под 1% годовых в рамках программы “Обновление”.

Реализация инвестпроекта позволит существенно снизить себестоимость продукции для «оборонки», создать дополнительные рабочие места и организовать производство, не зависящее от поставок готовых КМУ. В существующем производственном цикле кран-манипуляторные установки не изготавливаются, а приобретаются.

Общий объем инвестиций составит свыше 76 млн рублей. На средства ФРП КАФ закупит несколько единиц производственного оборудования — установку лазерной резки, токарный обрабатывающий центр, роботизированный сварочный комплекс. За счет собственных средств предприятие возвело новое производственное помещение, где сегодня ведутся заключительные ремонтные работы. Старт серийного производства КМУ в рамках проекта планируется с 1 квартала 2024 года.

АО «КАФ» занимает ведущие позиции на рынке специальной автомобильной техники, производимой для железнодорожной, телекоммуникационной, строительной, розничной и прочих отраслей промышленности. В номенклатуре предприятия — кузова-фургоны и кузова-контейнеры, автомобильные прицепы, машины технической помощи и эвакуаторы автомобильной техники, машины технического обслуживания оборудования и инженерной инфраструктуры и тд. Продукция поставляется в Минобороны, МВД, МЧС, предприятия военно-промышленного и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства и многие другие.

B дальнейшем планируется поставка специализированного транспорта с КМУ на гражданский рынок.

Источник: cap.ru.