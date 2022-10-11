В городе за счет средств дорожного фонда республики заасфальтируют улицу Урукова

Улица Урукова в городе Шумерля находится в аварийном состоянии, но в плане на текущий ремонт не стояла, планировался лишь ямочный. Однако дополнительное финансирование на текущий ремонт данной улицы удалось определить из средств дорожного фонда республики, что позволит уже в этом году привести ее в нормативное состояние. А пока сотрудники МУП «БТИ» производят выравнивание поверхности полотна бутовым наполнителем.

Справочно:

Объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги по ул. Урукова и участок дороги по улице Ленина. Дата проведения аукциона — 12.10.2022.

Сайт администрации г. Шумерли.