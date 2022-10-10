Нужны ли курсы сметчиков опытному специалисту?

Сметное дело – сфера, в которой, кроме уверенного опыта, специалисту требуется постоянное подтверждение и повышение своей квалификации. Регулярное обучение на курсах – залог успеха в деятельности, где требуется точность и умение анализировать большой объем информации.

Для сметчика с опытом курсы повышения квалификации будут полезны по 4 причинам.

1. Изменения в нормативных документах.

Периодически меняется порядок проведения такой серьезной процедуры, как госэкспертиза сметной документации. Чтобы снять возникающие замечания экспертов, нужно располагать точными данными и опираться в работе на все важные нововведения.

Кроме государственной, существует еще ряд экспертиз, отличающихся друг от друга требованиями к оформлению документации. К ним можно отнести, например, специализированную, ведомственную или негосударственную экспертизу.

Для того чтобы следить за изменениями в нормативных документах и самому разбираться в особенностях каждого вида экспертизы, потребуется не только дополнительно затрачивать много времени, но и иметь соответствующую квалификацию.

В помощь специалисту-сметчику разработаны программы курсов, на которых опытные преподаватели разберут нововведения в нормативно-правовой документации, поэтапно разъяснят, как пройти ту или иную экспертизу, осветят спорные моменты, возникающие в процессе ее прохождения, объяснят принципы оформления дополнительных работ, появившихся во время строительства, а также как происходит переутверждение проектной документации, если во время строительных работ повысилась стоимость контракта.

2. Способы по рациональной организации работы инженера-сметчика.

Даже опытные специалисты сталкиваются с ситуациями, требующими корректировки расчетов, например, из-за изменения цен на строительные ресурсы. Курсы сметчиков в этом случае предлагают компетентную помощь: преподаватели раскрывают секреты, позволяющие облегчить рутинные процессы в работе, познакомят с лайфхаками, помогающими сократить время на затруднительные процедуры.

Например, многим знаком принцип Парето: согласно этому принципу 20% усилий дают 80% результата. Но как применить эти данные в работе знают немногие.

Рассмотрим этот принцип подробнее.

Как специалисту понять, хватит ли денег на строительство, когда в смете более 1000 пунктов, стоимость которых меняется еженедельно?

Самыми дорогими позициями в смете являются стройматериалы, после них – зарплата рабочих и расходы на эксплуатацию спец. техники. Поэтому необходимо учитывать в первую очередь именно стоимость строительных материалов.

Далее следует применить принцип Парето: 20% самых дорогих ресурсов занимают 80% от сметной стоимости, поэтому нужно найти и пересчитать только их.

Подобными секретами, упрощающими работу сметчиков, эксперты-авторы курсов делятся на образовательном портале cabinet.one.

3. Работа с современным программным обеспечением.

В помощь инженерам-сметчикам разработано много компьютерных программ, призванных упростить рабочий процесс. Овладеть современным программным обеспечением и правильным использованием BIM-технологий можно в рамках повышения квалификации.

4. Затруднительные аспекты процесса ценообразования.

Ценообразование в строительстве – тема, рождающая множество спорных вопросов, затрудняющих деятельность как новичков, так и опытных специалистов. Поиск точных ответов на них – одна из важных причин пройти обучение сметчиков.

Вот некоторые из них:

Расчет и учет возвратных сумм. Сложность часто вызывает обработка демонтированных материалов. Их необходимо очистить от краски или грязи, срезать, транспортировать на склад или к месту использования.

Стоимость работы с давальческими материалами от установления их рыночной стоимости до затрат на хранение и содержание в работоспособном состоянии.

Расчет оплаты труда рабочих. Необходимо учитывать, что фактическая зарплата часто отличается от средних показателей, тем более в условиях нехватки квалифицированных кадров.

Приведение в соответствие единиц ресурсов и единиц измерения в документации на всех этапах учета: и в закупках, и в сметной документации, и в складских реестрах, и в бухгалтерских отчетах.

Учет и оптимизация транспортных затрат. Разберем ситуацию: стройматериалы со скидкой можно приобрести на складе поставщика, который находится далеко. В этом случае транспортные расходы могут не только «перекрыть» объем скидки, но и увеличить сметную стоимость работ. Доставка небольшой партии материалов в короткие сроки часто выходит дороже, чем плановая транспортировка большой партии.

Расчет затрат на зимние работы. Необходимо учитывать, что работы на холоде обходятся дороже, т.к. увеличивается расход топлива, потребляемого спец. техникой, возникает необходимость в уборке снега на объекте и прогреве подсобных помещений.

Курсы сметчиков помогают опытному специалисту постоянно повышать квалификацию, знакомиться со всеми изменениями в нормативно-правовой документации, взаимодействовать с современным программным обеспечением, упрощающим рабочий процесс, и разбираться в противоречивых моментах, касающихся ценообразования.

Одной из лучших образовательных площадок, помогающих специалистам сметчикам разобраться в этих вопросах, является портал cabinet.one, предлагающей современные онлайн-курсы.