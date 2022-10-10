Нужны ли курсы сметчиков опытному специалисту?

Сметное дело – сфера, в которой, кроме уверенного опыта, специалисту требуется постоянное подтверждение и повышение своей квалификации. Регулярное обучение на курсах – залог успеха в деятельности, где требуется точность и умение анализировать большой объем информации.
Для сметчика с опытом курсы повышения квалификации будут полезны по 4 причинам.
1. Изменения в нормативных документах.
Периодически меняется порядок проведения такой серьезной процедуры, как госэкспертиза сметной документации. Чтобы снять возникающие замечания экспертов, нужно располагать точными данными и опираться в работе на все важные нововведения.
Кроме государственной, существует еще ряд экспертиз, отличающихся друг от друга требованиями к оформлению документации. К ним можно отнести, например, специализированную, ведомственную или негосударственную экспертизу.
Для того чтобы следить за изменениями в нормативных документах и самому разбираться в особенностях каждого вида экспертизы, потребуется не только дополнительно затрачивать много времени, но и иметь соответствующую квалификацию.
В помощь специалисту-сметчику разработаны программы курсов, на которых опытные преподаватели разберут нововведения в нормативно-правовой документации, поэтапно разъяснят, как пройти ту или иную экспертизу, осветят спорные моменты, возникающие в процессе ее прохождения, объяснят принципы оформления дополнительных работ, появившихся во время строительства, а также как происходит переутверждение проектной документации, если во время строительных работ повысилась стоимость контракта.
2. Способы по рациональной организации работы инженера-сметчика.
Даже опытные специалисты сталкиваются с ситуациями, требующими корректировки расчетов, например, из-за изменения цен на строительные ресурсы. Курсы сметчиков в этом случае предлагают компетентную помощь: преподаватели раскрывают секреты, позволяющие облегчить рутинные процессы в работе, познакомят с лайфхаками, помогающими сократить время на затруднительные процедуры.
Например, многим знаком принцип Парето: согласно этому принципу 20% усилий дают 80% результата. Но как применить эти данные в работе знают немногие.
Рассмотрим этот принцип подробнее.
Как специалисту понять, хватит ли денег на строительство, когда в смете более 1000 пунктов, стоимость которых меняется еженедельно?
Самыми дорогими позициями в смете являются стройматериалы, после них – зарплата рабочих и расходы на эксплуатацию спец. техники. Поэтому необходимо учитывать в первую очередь именно стоимость строительных материалов.
Далее следует применить принцип Парето: 20% самых дорогих ресурсов занимают 80% от сметной стоимости, поэтому нужно найти и пересчитать только их.
Подобными секретами, упрощающими работу сметчиков, эксперты-авторы курсов делятся на образовательном портале cabinet.one.
3. Работа с современным программным обеспечением.
В помощь инженерам-сметчикам разработано много компьютерных программ, призванных упростить рабочий процесс. Овладеть современным программным обеспечением и правильным использованием BIM-технологий можно в рамках повышения квалификации.
4. Затруднительные аспекты процесса ценообразования.
Ценообразование в строительстве – тема, рождающая множество спорных вопросов, затрудняющих деятельность как новичков, так и опытных специалистов. Поиск точных ответов на них – одна из важных причин пройти обучение сметчиков.
Вот некоторые из них:
- Расчет и учет возвратных сумм. Сложность часто вызывает обработка демонтированных материалов. Их необходимо очистить от краски или грязи, срезать, транспортировать на склад или к месту использования.
- Стоимость работы с давальческими материалами от установления их рыночной стоимости до затрат на хранение и содержание в работоспособном состоянии.
- Расчет оплаты труда рабочих. Необходимо учитывать, что фактическая зарплата часто отличается от средних показателей, тем более в условиях нехватки квалифицированных кадров.
- Приведение в соответствие единиц ресурсов и единиц измерения в документации на всех этапах учета: и в закупках, и в сметной документации, и в складских реестрах, и в бухгалтерских отчетах.
- Учет и оптимизация транспортных затрат. Разберем ситуацию: стройматериалы со скидкой можно приобрести на складе поставщика, который находится далеко. В этом случае транспортные расходы могут не только «перекрыть» объем скидки, но и увеличить сметную стоимость работ. Доставка небольшой партии материалов в короткие сроки часто выходит дороже, чем плановая транспортировка большой партии.
- Расчет затрат на зимние работы. Необходимо учитывать, что работы на холоде обходятся дороже, т.к. увеличивается расход топлива, потребляемого спец. техникой, возникает необходимость в уборке снега на объекте и прогреве подсобных помещений.
Курсы сметчиков помогают опытному специалисту постоянно повышать квалификацию, знакомиться со всеми изменениями в нормативно-правовой документации, взаимодействовать с современным программным обеспечением, упрощающим рабочий процесс, и разбираться в противоречивых моментах, касающихся ценообразования.
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