Глава Чувашии анонсировал Указ о комплексной поддержке мобилизованных граждан и отмене новогодних праздников

«Подготовлен указ Главы Чувашской Республики, который будет подписан в ближайшее время, где мы еще раз приводим полный перечень форм поддержки мобилизованных. Есть формы поддержки, которые уже действуют, будут те формы поддержки, которые будут добавляться к действующим», – сообщил Олег Николаев на еженедельном совещании в Доме правительства.

Руководитель региона призвал органы исполнительной власти и муниципальные образования незамедлительно доработать соответствующие нормативные акты с указом, чтобы все нормы заработали в кратчайшие сроки, и семьи получили положенную им помощь.

«Прошу в ближайшее время выделить дополнительные средства из резервного фонда и закупить для дальнейшего обеспечения военнослужащих составляющие экипировки, которые доказали эффективность, – добавил Олег Николаев. – Ну и необходимо пересмотреть бюджеты, которые направлены на новогодние праздники. Отменить все праздничные мероприятия, а средства, если высвобождаются, в том числе направить на реализацию вышеназванных документов».

Олег Николаев рассказал, что в минувшие выходные была доставлена первая партия груза мобилизованным в центры их слаживания, напомнив, что из резервного фонда Чувашской Республики были выделены средства в размере более 18 млн рублей на закупку предметов обмундирования и экипировки. Закуплены были плащпалатки, спальные мешки, балаклавы и другие предметы.

Олег Николаев поблагодарил также организаторов и участников патриотического концерта в поддержку призванных на СВО бойцов, который был организован совместно с Фондом развития Чувашии «ПĔРЛЕ» в рамках акции «Своих не бросаем» в минувшую пятницу, а также муниципальные образования, которые присоединяются к аналогичным мероприятиям.

«Поскольку билеты имели высокий спрос, работники культуры рассматривают проведение аналогичных концертов повторно, – подчеркнул Олег Николаев. – Собранные от продажи билетов средства сегодня поступят на специальный счет для оказания помощи мобилизованным гражданам. Концерт транслировался в прямом эфире Национального телевидения Чувашии. По куар-коду на экране телезрители могли отправить пожертвования. В ходе концерта была перечислена хорошая сумма». Олег Николаев призвал Минкультуры Чувашии такую возможность для пожертвований организовать и для зрителей из зала.

«Идет широкая волна поддержки, – акцентировал Олег Николаев. – Женщины вышивают платочки, бабушки вяжут носки. На этой неделе запланирована поездка делегации Чувашской Республики в Санкт–Петербург, в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, где лечатся военнослужащие. Аналогичные акции организуют и в другие госпитали. Мы консолидируемся, оказываем нашим военнослужащим мощную поддержку. Для них это дополнительная уверенность, что их не только ждут дома, но верят, что они точно выполнят задачу, вернутся домой и вольются в нормальную жизнедеятельность. Эту работу мы продолжим».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.