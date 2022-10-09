Спецсчёт для жены

Ассоциация юристов России рекомендовала призванным по мобилизации гражданам открывать специальные совместные счета со своими супругами.

Военная служба сегодня хорошо оплачивается, особенно — в боевых условиях. Поэтому мужчина, призванный в рамках мобилизации, остается в полной мере кормильцем семьи. Но многих волнует технический вопрос: как отправить деньги жене, находясь где-нибудь в полях.



Если планируется направление средств, получаемых на службе, членам семьи для их содержания, можно открыть специальный банковский счет без доверенности. На этот счет военнослужащий сможет делать отчисления, а получатель, супруга, сможет распоряжаться средствами.



Все, кто будет допущен к счету, заключают с банком договор. Для каждого совладельца банк выпустит карту. Семейным кодексом устанавливается взаимное согласие супругов на пользование и распоряжение их совместно нажитым имуществом, в том числе денежными средствами. Согласие может быть как устным, так и письменным. Никаких дополнительных разрешений выписывать не потребуется.



Карта для совместного счета ничем не отличается от привычной. Можно расплачиваться ею в интернете или в обычных магазинах, снимать деньги в банкомате. История трат будет видна в полном виде всем владельцам счета в мобильном приложении или выписке.



Еще вариант: выпустить дополнительную карту к основному счету. Это сделать проще, чем открыть совместный счет. Открыть такую карту может владелец счета. Но в этом случае нельзя будет совместно распоряжаться финансами. Онлайн-банкинг будет только у одного.



Источник: RG.ru.