О туриндустрии Чувашии за 2021 год

В сфере туризма услуги оказывали 85 фирм. К ним обратились около 42 тыс. клиентов. Свыше 21 тыс. туристов выбрали для путешествий просторы России, это в два раза больше, чем в 2020 году. Из них 69 % отдыхающих отправились в туры по Чувашии, 14 % – по Краснодарскому краю, 8 % – по Крыму.



Не остаются без внимания и дальние края. Зарубежные туры приобрели более 20 тыс. человек – в три раза больше, чем в 2020 году. Турцию предпочли 65 % путешественников, Египет – 16 %, Кипр – 4 %. Хотя и редко, но пользуются спросом и такие экзотические направления, как Вьетнам, Индия, Сейшелы.



Около 3 тыс. путешественников направлены в нашу республику турфирмами из других регионов России, преимущественно из Нижегородской области, Татарстана и Пермского края.

В прошлом году на территории Чувашии размещением отдыхающих занимались 154 организации (гостиницы, санатории, базы отдыха). Их услугами воспользовались более 313 тыс. человек. Каждый второй прибыл с личной целью: отпуск, досуг и отдых.



В сфере общественного питания для путешествующих функционировали 845 ресторанов, кафе, баров и 169 общедоступных столовых, закусочных. Для знакомства с местной культурой и традициями в 2021 году в Чувашии работали 6 театров, 27 музеев. Способствовали расширению кругозора туристов 509 объектов культурного наследия.



Чувашстат.