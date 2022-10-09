Мобилизованным парням из Чувашии передали полезные подарки от жителей родной республики

Одним из первых в регионе к сбору вещей, которые помогли бы призванным по мобилизации нести службу в районе СВО, призвал Глава Чувашии Олег Николаев, объявляя о всереспубликанской акции «Своих не бросаем».

«…Мы выделили из резервного фонда средства на экипировку, чтобы, ввиду того, что наступают холода, люди были обеспечены и чувствовали себя комфортно. Сейчас идет процесс закупки. К нам поступает большой поток обращений со стороны предприятий и простых граждан о том, чтобы поучаствовать», — заявил Олег Николаев в начале этой недели.

И вот — первая отправка полезных вещей. Возглавил ее руководитель администрации Главы Вячеслав Борисов. Вместе с председателем ГКЧС Чувашии Сергеем Павловым и заместителем военного комиссара республики Евгением Ищенко он сопроводил в учебные части Ульяновской области машины с снаряжением.

Так, теперь у жителей Чувашии появились спальные мешки, балаклавы, перчатки с защитой, мобильные телефоны, резиновые сапоги.

Как сообщил «Чувашинформ» Вячеслав Борисов, «ребятам, проходящим в эти дни слаживание в соседнем регионе, сегодня передали плащи и палатки».

Кстати, как выяснил ЧИ, нашим военным привезли ещё и машинки для стрижки. Так что чувашских бойцов, шутят сами ребята, теперь можно будет узнать по прическам.

Руководитель администрации Главы Чувашии, замвоенкома и председатель ГКЧС провели несколько часов в учебном центре. Пока разгружали машины, они общались с будущими участниками СВО — поддержали их боевой настрой.

Напомним, что «Чувашинформ» также на этой неделе навестил мобилизованных из Чувашии в учебном центре в Ульяновской области. Хорошо было видно, как по-теплому наши бойцы взаимодействуют друг с другом в рамках подготовки. «Братишка», «Дружище» — уровень взаимоподдержки сразу бросается в глаза.

«Каждый день у нас проходит по плану. Утром зарядочка, завтрак, и на занятия. В расположении нашей части комфортные бытовые условия. Изучаем тактику, медицину, занятия были по связи, офицеры приезжали — много новых приборов изучили. Отличный микроклимат внутри, отношения между нами по-настоящему братские. Все понимаем важность поставленных задач, мы друг другу здесь — самые близкие люди», — рассказали ЧИ бойцы из Чувашии.

чувашинформ.рф.