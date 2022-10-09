Запущены детские туры по республике

Чувашия в числе первых 18 регионов России запустила проект по развитию школьного туризма. С 19 сентября у учеников 5-9-х классов появилась возможность абсолютно бесплатно посетить красивейшие места республики в составе организованных туристических групп. Детские субсидируемые туры включают трехразовое питание, трансфер, проживание в гостинице классом не менее 3 звезды, экскурсионные программы, посещение музеев, сопровождение гидов. Поездки осуществляют несколько региональных туроператоров — ООО «Ясна», ООО «Каури» и ООО «Ровер».

Так, 19 сентября группа, в состав которой вошли обучающиеся Алгашинской школы Ульяна Данилова и Устиния Данилова, побывала в двухдневном путешествии. Маршрут пролегал по Канашскому району (визитная карточка — Мокринский мост), Алатырю с его самобытной архитектурой и по столице республики Чебоксарам.



Недавно в двухдневный тур по Чувашии отправились и школьники из 12 городов и районов республики. Эту программу в рамках регионального проекта по повышению туристической доступности им предложил туроператор ООО «Каури» (агентство уникальных путешествий «Городские легенды»). Дети ознакомились с Чувашским кадетским корпусом, с многовековой историей Чебоксар и чувашскими традициями, сказками и легендами, побывали в Козловке, посетили дом-музей Н.И. Лобачевского, пастбище верблюдов и подсобное хозяйство с пони и страусами, возложили цветы у мемориала «Строителям безмолвных рубежей», узнали невероятную историю жизни востоковеда Н.Я. Бичурина в Кугесях.



А вот вместе с туроператором ООО «Ясна» школьников на протяжении всех поездок сопровождает известная в Чувашии поэтесса Альбина Юрату. Она рассказывает детям об истории родного края, о чувашских поэтах и писателях, читает свои стихи, проводит мастер-классы. «Детский туризм меня вдохновил. И у меня, и у детей после поездок остаются только положительные эмоции. Сколько новых впечатлений, новых друзей! Дети просто чудо. Умные, красивые, любознательные. Читала им свои сказки, сочиненные с внуком Данилом. Экскурсоводы учат детей гордиться своей родиной, историей и языком. Есть надежда, что детский туризм после Чувашии развернется по всей России», — делится впечатлениями о поездках поэтесса.



Всего до конца года в бесплатном путешествии побывают 3178 детей из Чувашии. Это победители и призеры олимпиад, спортивных, культурных и социальных конкурсов и соревнований, а также волонтеры.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.