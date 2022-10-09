Женщины Чувашии примут участие в проведении классных часов, посвященных Дню отца

Союз женщин Чувашии, Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике и Совет отцов стали инициаторами проведения в школах республики цикла внеурочных занятий под общим названием «Отчество – от слова «отец». Пройдут эти школьные события в рамках реализации проекта Минпросвещения России «Разговоры о важном». Классные часы приурочены к празднованию Дня отца и проведут их представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, депутатского корпуса и общественных организаций.

В стране День отца стали отмечать год назад. Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина он был признан официальным праздником с 2021 года. Но история его возникновения уходит в далекое прошлое нашего государства, становится культурным достоянием современной семьи и ее традиций. В сознании наших предков понятие отца связывалось с понятием рода. Отец был призван нести за всех членов семьи великую нравственную ответственность.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева считает, что необходимо доносить до подрастающего поколения суть возникновения Дня отца и рассказывать детям, подросткам о роли мужчины в семье. «Мы хотим погрузить школьников в реальные истории мужчин, которые на протяжении всей истории России являются защитниками и опорой общества. Уверены, что рассказы о подвигах наших героев не оставят ребят равнодушными»

Взрослые Чувашии объединились в стремлении провести такие занятия для того, чтобы развить у школьников ценностное отношения к роли отца в семье. Организаторы занятий используют методические и информационные материалы федерального интернет ресурса https://razgovor.edsoo.ru Задумка разработчиков в том, чтобы взрослые и дети смогли вместе проанализировать, осмыслить те образы отца, которые представлены в литературных произведениях отечественных писателей.

В ходе классного часа обязательно будет уделено внимание вопросам о нравственных качествах, которыми должен обладать отец. Беседа позволит поговорить о его роли мудрого советчика, наставника, друга, добытчика, его рассудительности, заботливости. Таким образом, речь пойдет о качествах, которые они хотели бы сформировать у себя при создании своей семьи, опираясь на положительный образ отца.

Общественники Чувашии считают главным, чтобы на классных часах были обязательно сделаны акценты на традиционные семейные ценности, историческую память и преемственность поколений на уровне семьи. Планируется, что продолжительность занятия составит 30 минут, пройдет в форме занятия-беседы и будет ориентировано на учащихся 8-9 классов.

Минобразования Чувашии.