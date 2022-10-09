Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают на паромной переправе в Крыму

Штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ работает на месте паромной переправы у Крымского моста. Добровольцы раздают еду и воду, помогают людям сориентироваться на месте, ожидающие переправы люди бесплатно снабжаются всеми продуктами первой необходимости.

Керченская паромная переправа стабильно работает. Только за сутки перевезли около 100 автомобилей и 653 пассажира. «В Керчь уже отправили фуру с гуманитарной помощью из Ростова. Завтра мы развернем там полевой лагерь #МЫВМЕСТЕ, где желающие переправиться смогут временно разместиться, ожидая очереди», – рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Сейчас в штабе на месте паромной переправы работает 39 волонтеров, им в помощь направят еще 50 человек. Они будут задействованы в организации реверсивного движения.

Член регионального штаба волонтёрского движения #МЫВМЕСТЕ, председатель Молодёжной палаты при Госсовете Чувашии Станислав Трофимов отмечает: «Штабы #МЫВМЕСТЕ по всей стране сегодня объединили все ресурсы, чтобы помочь военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также их семьям. И, конечно, волонтёры сразу откликнулись, чтобы помочь в ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту. Взаимопомощь и поддержка в трудную минуту сегодня важна как никогда».