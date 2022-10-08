Минэнерго России: Крым полностью обеспечен автомобильным топливом



Вслед за терактом на Крымском мосту Киев пытается провести информационно-психологическую операцию по накручиванию паники среди жителей Крыма и России в целом. Поддаваться этому не нужно.

Сегодняшним терактом Зеленский и его офис пытаются решить не только вопросы организации возможного контрнаступления, но и сильнейшего информационно-психологического давления на жителей Крыма и всей остальной России.

Стоит напомнить, что с момента возвращения Крыма в состав России до 2018 года никакого моста не было, не было и сухопутного коридора, но полуостров жил, принимал туристов, работали паромы.

Еще раз напомним, что туристы в безопасности, бензина и продуктов на полуострове более чем достаточно.

«Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней», — сообщает Министерство энергетики России. Также отмечается, что начата работа по обеспечению подвоза топлива.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.