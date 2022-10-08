Мемориал стал точкой притяжения для туристов

В сентябре 2022 года мемориал «Строителям безмолвных рубежей» стал частью Чувашского национального музея. Теперь экскурсии здесь проходят на постоянной основе, жители и гости республики могут в деталях узнать не только о строительстве линий обороны, но и в целом о жизни республики в годы Великой Отечественной войны, о подвиге всех тружеников тыла.

Мемориал в селе Байгулово Козловского района Чувашии был торжественно открыт 1 июля 2022 года. Именно здесь впервые в России Вечный огонь зажжён в честь трудового подвига граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.



Популярность места растет с каждым днем. Строгие, величественные, уходящие в небо и сверкающие на солнце стелы видны издалека, притягивают взгляды, приглашают рассмотреть эту архитектурную доминанту поближе. Каждая символизирует 10 километров оборонительных сооружений в Чувашии, вырытых обычными ломами и лопатами в мерзлой земле женскими и детскими руками. Золотой шар с трещинами и рытвинами напоминает о шрамах-окопах на теле Земли, которые оставила война.



В июле и августе мемориал посещали до 600 человек в день, даже в холодные дождливые дни сентября здесь бывало не меньше 200 посетителей.



«Наши сотрудники готовы провести экскурсию по мемориалу для всех его посетителей. Всё чаще поступают заявки на групповые экскурсии от учебных учреждений и коллективов республики. Специально по заказу Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова музей разработал более масштабную экскурсию «Дорогами Победы», которая охватывает несколько точек от Чебоксар до Козловки, – рассказывает директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. – Уже идет работа над созданием интерактивных программ для посетителей, которые «оживят» эпоху».

Минкультуры Чувашии.