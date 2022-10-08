Любовь к Родине начинается с её познания

Суровые красоты русского Севера, скалы и величавые сосны Сибири, синяя гладь Ладоги и наша, чувашская, природа – фотокадры со всем этим богатством России можно долго рассматривать, цепляясь взглядом за каждый камешек, за каждую трещинку. А еще – вглядываться в лица людей, для которых тяга к открытиям, к познанию мира, к путешествиям есть смысл жизни.



Теперь и у шумерлинцев появилась возможность ознакомиться с деятельностью Чувашского республиканского отделения Русского географического общества. Передвижная фотовыставка открылась в Центре детского творчества 4 октября и будет доступна для посетителей в течение 10 дней. За период с августа текущего года наш город стал четвертым населенным пунктом Чувашии, где отделение РГО организовало подобное мероприятие.

Чувашское республиканское отделение Русского географического общества было основано в 2006 году на базе историко-географического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Приоритетными направлениями в его деятельности являются научные исследования геосистем, экспедиции по Чувашии, эколого-географическое воспитание, комплексное краеведение, развитие потенциала экологического и агротуризма в регионе. Ведь географию считают основой туризма, именно наука даёт сведения о потенциале территории и базу для формирования инфраструктуры. А туризм способствует популяризации географии среди населения.

Председателем отделения является заведующая кафедрой физической географии и геоморфологии Инна Никонорова. Открывая фотовыставку, она сообщила, что визит в Шумерлю связан не только с выставочной деятельностью, но и с благотворительностью – подарки от РГО получили воспитанники Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К тому же, отметила председатель, у отделения давние и тесные связи с шумерлинскими краеведами, учителями-географами, за плечами которых – участие в экспедициях, в просветительских акциях РГО. Инна Никонорова с радостью поддержала предложение главы администрации города Валерия Шигашева о создании в Шумерле местного филиала ЧувРО РГО и выразила уверенность, что эта идея будет поддержана и учителями географии городских и районных школ. Тем более в ЦДТ, можно сказать, уже готовятся «кадры» — директор центра Елена Голованова, кстати, учитель географии с 35-летним стажем, проинформировала об успешной и творческой работе летней школы туризма и краеведения: ребята ходили в походы, учились ставить палатки, разводить костры, ориентироваться на местности, изучали лекарственные растения, разработали народный календарь.



О тесном сотрудничестве и хороших отношениях с шумерлинскими исследователями, поисковиками говорил и руководитель экспедиционного отряда ЧувРО РГО Дмитрий Алексеев. Именно в Шумерле начиналась вторая экспедиция по территории Чувашии, организованная отрядом, и была она посвящена Сурскому оборонительному рубежу (первая была посвящена Казанскому обводу). Благодаря ей, в том числе, о наших рубежах заговорили не только в Чувашии, а и в России.



Не обошлось мероприятие без наград и подарков. Инна Никонорова передала Центру детского творчества книгу о природе Чувашии, в написании которой приняли участие члены республиканского отделения РГО. А в ответ Елена Голованова вручила фотоработу (с изображением реки Мени Порецкого района) шумерлинца Дмитрия Галямина для пополнения выставки. Благодарственными письмами и благодарностями за участие в мероприятиях ЧувРО и в связи с Днем учителя отмечены работники ЦДТ, школьные учителя географии, краевед Николай Кондратьев.



После завершения официальной части все смогли ознакомиться с представленными на выставке фотографиями. Возможно, в какой-то детской душе они и зародят тягу к познанию своей родины. И тогда будут новые географические открытия.

Наталья Игнатьева.







