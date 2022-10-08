Детская библиотека приглашает в «ПродленкуBIBL»

5 октября в читальном зале городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршака (в здании Центра детского творчества) возобновила свою работу библиотечная продленка. Ребята, пришедшие сюда после школьных занятий, расположившись на удобных стульях и мягком диванчике, с большим интересом читали предложенные им книги из серии «Энциклопедии тайн и загадок», легко и без принуждения сделали домашние задания и, конечно же, поиграли в любимые настольные игры.

«ПродленкаBIBL» – это не только подготовка домашнего задания, но полезный, интеллектуальный и творческий досуг. Это возможность познакомиться с книжными новинками, почитать свежие журналы, поучаствовать в творческих мастер-классах. Кроме того, наших юных гостей ждут интересные мероприятия, настольные и подвижные игры, познавательные программы и мультфильмы, викторины, кроссворды и многое другое.



В этом учебном году продленка рассчитана на школьников первой и второй смен. В каждый день недели для ребят будут организованы интересные и полезные занятия: понедельник — «Экошколята», вторник — «День веселых игр», среда — «Читай играя», четверг — «Бумажные фантазии», пятница — «Мультфейерверк», воскресенье — «Кинокафе выходного дня».



Уважаемые родители, будьте уверены, что, придя в нашу продленку, ваши дети будут под присмотром библиотечных сотрудников и смогут с пользой провести время после уроков. Вопросы можно задавать по телефону 8 (83536) 2-02-14.



Городская детская библиотека-филиал № 1.