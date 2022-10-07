О таких людях, как Людмила Васильевна Григорьева, говорят: «Беспокойные сердца».

Ее энергии, оптимизма и жизнелюбия хватило бы, пожалуй, на пятерых!

А когда душа молода, годы вовсе не старят…

Трудовая биография Людмилы Васильевны связана с многолетней работой в системе образования. Свою педагогическую деятельность она начала учителем истории и математики в восьмилетней школе Порецкого района, затем семь лет учила географии шумерлинских ребят в школе № 6 и 19 лет возглавляла городской отдел образования. После работала преподавателем политологии и социологии в Шумерлинском политехническом техникуме.



Людмила Васильевна — почетный работник общего образования. Завершив преподавательскую деятельность, она продолжает занимать активную гражданскую и жизненную позицию: участвует в общественно-значимых мероприятиях, отдает много сил патриотическому воспитанию молодежи, возглавляет ветеранское движение в Шумерле.



В сентябре Л.В. Григорьева отметила 75-летие со дня рождения. С солидной датой и профессиональным праздником, Днем учителя, ветерана педагогического труда поздравляют бывшие коллеги, единомышленники, друзья.

Дорогой наш лидер и вожак

Людмила Васильевна – человек беспокойного сердца. И когда бьется это сердце, мир в движении…

Замечательно, что Совет ветеранов Шумерли возглавляет такой неравнодушный и деятельный человек — Людмила Васильевна Григорьева. Сохранив традиции в руководстве советом, она продолжила его работу в условиях меняющегося времени. Это постоянное участие в мероприятиях Центра детского творчества, в работе городского краеведческого музея. Это тесная связь с Шумерлинским центром социального обслуживания населения, где — не без содействия Людмилы Васильевны – создан и продолжает творческую жизнь хор ветеранов «Вдохновение». Конкурсы, смотры, деловые встречи в администрации города, в школах, учреждениях культуры – везде Людмила Васильевна необходимый человек. А мы рядом с Вами, дорогой лидер и вожак.

И в дни юбилея,

И в будние дни

Пусть светят Вам звезды,

Не гаснут огни,

Огни, что не гаснут

И манят в пути –

Дойти до вершины,

Кого-то спасти

От мыслей дурных,

От неправедных дел.

Такой выбран Вами

Достойный удел.

Примите мои поздравления, Людмила Васильевна, с Днем учителя, с юбилеем!

Л. Кочеткова, ветеран педагогического труда.

Говорить о ней можно бесконечно…

С чего начитается отдел образования? Вы не ошибетесь, если скажете, что с руководителя.

Григорьева Людмила Васильевна… Это имя известно многим жителям нашего города. В системе образования она проработала более 40 лет, я с ней в тесном контакте более 20 лет. Наверное, для любого человека это огромный период в жизни, путь, полный взлетов и побед, радостей и огорчений.



Работая в отделе образования в должности начальника, Людмила Васильевна проявляла свое мастерство и лучшие качества администратора, что позволило нашему коллективу вырасти в дружную и сплоченную команду, способную решать любые вопросы. Умелый подход, прекрасные организаторские способности, знание психологии людей помогали ей увлечь коллектив общим делом. Говорить об этом человеке можно бесконечно.



Общение с таким начальником учило многому: она щедро делилась своими идеями, опытом работы, смело внедряла новшества.



Женское обаяние, естественность, простота души – отличительные способности Людмилы Васильевны. Её коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывали искреннее уважение тех, с кем ей пришлось работать. Она обладала каким-то неугасающим моральным импульсом, умела видеть новое во множестве разных ситуаций и всегда была готова оказать помощь.



Случались и трудные времена, когда заработную плату задерживали по несколько месяцев. Понимая учителей школ, воспитателей и младших воспитателей детских садов, всячески старалась их поддержать и помочь.



Уйдя на заслуженный отдых, Людмила Васильевна в совершенстве освоила современные подходы в садоводстве, которое стало ее любимым занятием. Она по-прежнему остается скромным, порядочным, доброжелательным человеком, надежным и отзывчивым.



Поздравляю Людмилу Васильевну с профессиональным праздником! Пусть каждый день ей приносит массу положительных эмоций, здоровья, оптимизма, успехов в общественной работе.

Р. Хасанова, бывшая коллега.

Самый нужный человек

Знания, опыт Людмилы Васильевны, ее человеческие качества, ее исключительная добросовестность позволили стать ей председателем Совета ветеранов города. Общаясь с ветеранами предприятий и организаций, она способствует объединению людей, при этом ей важно то, что людям отдается должное по их заслугам. Людмила Васильевна постоянно поддерживает связь с руководством города, с министрами правительства Чувашской Республики, организовывая встречи с нами. Пожелания, предложения людей, работавших в разных сферах города, думаю, позволяют руководителям понять и ощутить пульс жизни Шумерли.



Несколько лет в городе работает Общественный совет, который сформирован Собранием депутатов для изучения общественного мнения по принимаемым значительным решениям. К предложениям Л.В. Григорьевой прислушиваются и учитывают ее мнение по многим вопросам.

Людмила Васильевна обеспокоена тем, что на многих предприятиях Советы ветеранов прекратили свою деятельность, и там забыли о многих заслуженных людях. Мы вместе ней обращаемся к руководству этих предприятий: «Вспомните о ветеранах!».



Поздравляю Людмилу Васильевну с Днем учителя! Желаю здравствовать долго-долго!

В. Садырга, председатель Общественного совета города.

Учитель с большой буквы

Людмила Васильевна Григорьева вела у нас географию. До знакомства с ней мне всегда нравилась история, но благодаря Людмиле Васильевне я всерьез увлеклась и этим предметом. Каждый урок учителя был интересным и захватывающим, совершенно не похожим на предыдущий.



На ее уроках царила атмосфера комфорта и взаимопонимания. Дети никогда не шумели, были полностью поглощены учебным процессом. Сегодня я неплохо разбираюсь в географии. И все это благодаря учителю с большой буквы, о котором с теплотой отзывается не одно поколение шумерлинцев.

В. Федулова (Рождаева), выпускница школы № 6, 1988 г.

Благодарим за теплоту души

Очень большую роль в жизни каждого человека играет учитель. Я горд, что именно Людмила Васильевна была моим учителем и классным руководителем.



Людмила Васильевна научила нас ответственности, любви к Родине, уважению и почитанию старшего поколения. На уроках географии она прививала нам любовь к родным местам, гордость за свой народ, за культуру, желание сохранять и приумножать богатства нашей страны. Она воспитала в нас желание и потребность трудиться на благо Отечества, не бояться трудностей, верить в себя и никогда не сдаваться.



Прошло много лет с тех пор, а я всё еще помню её важнейшие жизненные уроки: уроки добра, порядочности и честности.



Дорогая Людмила Васильевна, мы, Ваши ученики, поздравляем Вас с юбилеем и с Днем учителя! Благодарим Вас за теплоту души и желаем здоровья, бодрости духа и теплых воспоминаний!

В. Мидуков, выпускник школы № 6, 1985 г.

Радость, тепло, уют

Такими словами определил значимость каждого человека с чистой совестью артист кино, один из гостей Дарьи Златопольской в ее программе «Белая студия».



Иметь рядом такого надежного человека, как Людмила Васильевна, – большое везение в жизни: получить от нее такой нужный в данной ситуации совет, поддержку в трудную минуту, да просто быть в кругу общения с ней, от которой исходит доброжелательность и обаяние. Такому человеку веришь безоговорочно!



На любом посту не только ответственность, но и мудрость в решении трудных вопросов отличают Людмилу Васильевну. Вспоминаются 90-е годы, когда она была зав. гороно. Не платили зарплату учителям, забастовки, не на чем было сидеть в классах, нечем писать на доске. Школы нужно было спасать! И это ей удалось. Не только материальная сторона волновала ее. Образование в городе подняла на должный уровень. Не побоялась отправить в Томск А.П. Бочкареву, чтобы в городе начать систему развивающего обучения Эльконина – Давыдова одной из первых в республике.

Город стал центром нового направления в педагогике! Потом и система Занкова пришла на смену.

Открытие гимназии № 8 стало значимым событием для города. Пилотная школа в седьмой школе. А скольких трудов стоила нам с Людмилой Васильевной проектно-сметная документация на пристрой к нашей школе № 3, самой маленькой в то время, но находящейся в центре города! Это тогда, когда всё рушилось: большие учреждения распадались на мелкие и никто не хотел на себя брать такое бесперспективное, как казалось в то время, дело. Но школа новый пристрой получила.

А сколько поездок было организовано гороно для директоров и завучей для знакомства с методическими новинками не только в своей республике, но и в других городах! Был введен новый предмет — МХК, для этого З.В. Шурыгина поехала в Санкт-Петербург. Да мало ли хороших начинаний ввела Людмила Васильевна?



Снова мы с ней стали тесно общаться в 2015 году. Хорошие организаторские способности пригодились Людмиле Васильевне на должности председателя городского Совета ветеранов. Совет объединяет людей возраста совсем не молодого, с разными судьбами, порой уже одиноких. Какое широкое сердце нужно иметь, чтобы всем было уютно и комфортно с таким руководителем!

Все комиссии работают по плану, много делается по патриотическому воспитанию молодого поколения, соблюдается преемственность в работе с учащимися в школах, даже с дошкольниками люди «серебряного» возраста находят общий язык. Члены городского Совета ветеранов принимали участие в создании музея под открытым небом «Сурский оборонительный рубеж» и в реконструкциях в 2019 и 2021 годах.



Особенно любимы многочисленные поездки-путешествия, как и ежегодные Дни рыбака, которые проводятся с подачи Е.Н. Головановой. Культурно-массовая комиссия предлагает широкий спектр тем. Совет ветеранов работает в тесной связи со школами, Центром детского творчества, Центром соцобслуживания населения.



Совет ветеранов регулярно принимает участие в республиканских конкурсах и занимает 2-3 места в Чувашии. Имеет значительный вес в республиканском Совете ветеранов, который отмечает активную жизненную позицию нашего совета во главе с председателем. Людмила Васильевна поддерживает связь с другими Советами ветеранов. Так, ею были организованы встречи в Ядрине и в Аликове. Сама она входит в разные городские комиссии, где не только присутствует, но и дает стоящие советы.



В Совете ветеранов Людмила Васильевна умеет создать атмосферу домашнего тепла и уюта, для нее каждый человек значим, поэтому люди так ждут встреч друг с другом, когда можно пообщаться и решить свои вопросы.



Поздравляю Людмилу Васильевну с Днем учителя! Крепкого здоровья, благополучия, благоденствия! Оставайтесь такой же доброй, мудрой, щедрой душой, любимой в семье, детьми, внуками, правнуками!

С прошедшим юбилеем! Долгих лет жизни!

Л. Лермонтова, ветеран педагогического труда.

Связь поколений неразрывна

Историко-краеведческий музей при Центре детского творчества на протяжении долгого времени сотрудничает с Советом ветеранов города Шумерли, который возглавляет Людмила Васильевна Григорьева.



Совместно с ветеранами в течение всего учебного года по патриотическому направлению проводятся различные мероприятия, конкурсы, фестивали, викторины. Наша дружба с ветеранами определила содержание и особенности поисково-краеведческой работы музея: тематические лектории, беседы, встречи, уроки мужества, экскурсии в музее с участниками событий, изучение мемуарной и краеведческой литературы, — которые проходят при участии ветеранов под руководством Людмилы Васильевны.



Особое место в сотрудничестве занимает смотр-конкурс на звание лучшего школьного музея, уголка боевой и трудовой славы среди общеобразовательных учреждений. Благодаря Совету ветеранов школьные музеи постоянно пополняют стенды новыми материалами, экспонатами и архивными документами.



В настоящее время музей по инициативе председателя Совета ветеранов Л.В. Григорьевой проводит литературные гостиные разных тематических направлений.

Поздравляем Людмилу Васильевну с Днем учителя и желаем ей здоровья, домашнего уюта, всех благ!

О. Терентьева, методист историко-краеведческого музея.

Добрый друг и верный помощник

Мудрость и доброта, культура и эрудиция, творец, генерирующий идеи, находящийся в постоянном поиске нового… Ещё много добрых и красивых слов можно сказать об этой прекрасной женщине. Людмила Васильевна Григорьева — человек и учитель с большой буквы. Учитывая способности каждого ребенка, она анализировала и действовала, подводила учащихся к самостоятельным открытиям, повышая познавательный интерес. Она согревала души и сознание своих учеников.

После ухода на заслуженный отдых Людмила Васильевна продолжает занимать активную жизненную позицию. В 2015 году была избрана председателем Совета ветеранов г. Шумерли. Даже трудовая книжка Людмилы Васильевны, награды и звания, такие, как «Почетный работник общего образования», «Ветеран труда», многочисленные почетные грамоты и благодарности, не дают полного представления о её качествах общественного деятеля.



Работу председателем городского Совета ветеранов Людмила Васильевна начала с создания коллектива единомышленников, чтобы решать уставные задачи ветеранской организации. А их, как известно, немало: защита прав и социальных гарантий пенсионеров, улучшения жилищных условий, организация здорового образа жизни, культурного отдыха, развитие творческих инициатив. С её приходом одна за другой стали создаваться первичные ветеранские организации. В них вошли ветераны предприятий города и даже таких, которые в 90-е годы прошлого столетия закрылись.



Шумерлинский КЦСОН тесно сотрудничает с городским ветеранским движением. Обладая организаторскими способностями, Людмила Васильевна помогает специалистам клуба активного долголетия «Мой социальный центр» объединять пенсионеров города на культурные, творческие, спортивные мероприятия. По инициативе Людмилы Васильевны в центре социального обслуживания создан хор ветеранов «Вдохновение» и литературный клуб «Литературная гостиная».

Специалисты клубного пространства «Мой социальный центр» считают, что Людмила Васильевна является двигателем гражданско-патриотического воспитания, которое объединяет детей, молодежь и старшее поколение. С участием Людмилы Васильевны в отделении помощи семье и детям Шумерлинского КЦСОН проводятся уроки мужества, уроки экологии. Ребятам важна каждая деталь, рассказанная «серебряными» волонтерами о ветеранах и событиях Великой Отечественной войны. Ребята с интересом знакомятся с экологическими новинками и участвуют в несложных экологических и химических опытах.



Л.В. Григорьева полна идей и задумок, вникает во все дела, привлекает людей для решения местных проблем. Людмила Васильевна — человек активный, честный и очень скромный. Ко всем обращениям со стороны специалистов Шумерлинского КЦСОН относится внимательно и помогает решать проблемы учреждения, получателей социальных услуг, ветеранов города.



Сегодня перед Шумерлинским КЦСОН поставлена задача — повышать активность людей пожилого возраста. Благодаря творческой деятельности Л.В. Григорьевой жители нашего города объединяются в клубы по интересам и успешно участвуют в конкурсах всероссийского, республиканского и городского уровней.



Людмилу Васильевну знает весь город. Везде её встречают как доброго друга и верного помощника во всех делах.



Шумерлинский КЦСОН поздравляет Людмилу Васильевну с Днем учителя и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа.

Коллектив ШКЦСОН.