«Родничок» закрыт из-за протекающей крыши

В среду вечером на официальном сайте прокуратуры Чувашии появилась информация о закрытии с 5 октября детского сада № 19 «Родничок» на капитальный ремонт. Детям предоставляются места в ближайших детсадах.

Решение о закрытии было вынесено после прокурорской проверки. В частности, было установлено, что в группе № 12 «Дружная семейка» на потолках и стенах имеются следы протеканий, а также признаки поражения грибком. Крыша здания на момент осмотра протекала, а дождевую воду работники детсада собирали в расставленные на полу тазы и вёдра. По результатам проверки в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей). В адрес учреждения также внесено представление с требованиями организовать соответствующую работу.



Стоит сказать, что проблемные точки «Родничка», не видевшего ремонта со дня введения в эксплуатацию в 1987 году, хорошо известны ответственным лицам городской администрации. И определенные меры в рамках их компетенции предпринимались. Так, уже в марте 2022 года была разработана проектно-сметная документация на проведение капремонта и на благоустройство территории. Как сообщалось тогда на официальном сайте администрации, руководство вышло с проектными предложениями в Минобразования Чувашии для включения в республиканскую программу капитального ремонта учреждений дошкольного образования. Тогда Валерий Шигашев поставил задачу — определиться с первоочередными ремонтными работами для подачи заявки на первый этап. А это кровля, инженерные коммуникации и сопутствующие им строительные работы. В целом же ремонт необходим системе электроснабжения, инженерным сетям, помещениям групп, залов, кабинетов, фасаду учреждения и единственному «дошкольному» бассейну.



И только в самом конце сентября Шумерля получила положительный ответ — будет проведен ремонт кровли и системы отопления. 23 сентября подписано распоряжение Кабинета Министров Чувашии о выделении из резервного фонда средств в размере 10,3 млн рублей, сообщается на официальном сайте, ремонт начнется, как только средства будут доведены и определены подрядчики. Ориентировочно в октябре текущего года.



Источники: сайты прокуратуры Чувашии, администрации г. Шумерли.