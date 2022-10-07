Педагоги принимали поздравления

5 октября в Егоркинском СДК работников и ветеранов образовательных учреждений Шумерлинского муниципального округа поздравили с профессиональным праздником депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Мельников, врио главы Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин, председатель Собрания депутатов округа Борис Леонтьев, и.о. начальника отдела образования, спорта и молодежной политики Надежда Смолева. В торжественной обстановке особо отличившимся были вручены ведомственные и муниципальные награды.

Красивые концертные номера в исполнении народного фольклорного коллектива «Шанчăк», Александра Иванова, Татьяны Стрельцовой, Анны Чебутаевой, хореографического коллектива «Жар-птицы» сменяли видеопоздравления с Днем учителя. И всё это вызывало добрые улыбки зрителей и шквал аплодисментов.



В торжественном мероприятии приняла участие команда ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Чувашской Республики. Она презентовала свой проект и представила зрителям советников по воспитанию в школах округа.



Изюминкой торжества стало поздравление российского поэта-песенника Александра Шаганова. Обаятельному и талантливому поэту подпевал весь зал.



Затем генеральный директор центра детской песни «Солнышко» Эдуард Дмитриев и руководитель проектов «Поэтическая мастерская Александра Шаганова», «Антология детских песен народов России» Константин Мулин презентовали свой проект «Новые авторы и исполнители детских песен», направленный на поддержку детей, молодых начинающих поэтов, на стихи которых известными композиторами были написаны песни. Эти песни дети исполнили на сцене.



Источник: сайт Шумерлинского МО.

Поздравления и слова благодарности звучали и в адрес учительского сообщества Шумерли. Торжественное мероприятие прошло в Детской школе искусств № 1. Там же была развернута выставка портретов учителей, выполненных юными художниками.

За не легкий, но столь нужный всем труд, за мудрость, терпение, самоотдачу, за неустанный творческий поиск и любовь к детям педагогов поблагодарили глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников. Многим из виновников торжества в День учителя были вручены награды республиканского и местного уровней.



С теплотой было сказано о ветеранах педагогического труда, многие из которых и сегодня продолжают трудиться. Особую миссию педагога отметил в своём обращении председатель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации Чувашской метрополии протоиерей Димитрий Нестеренко.



А. Андреева.







