Чебоксары, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске новой базовой станции в Шумерле. В результате проведенных работ в трех микрорайонах города скорость мобильного интернета увеличилась до 50 Мбит/с.

Благодаря установленному телеком-оборудованию высокоскоростной интернет МТС теперь доступен шумерлинцам, живущим в микрорайонах «Кирпичка» и «Комбинат», а также в микрорайоне у школы №2. В этих частях города расположены малоэтажные дома, а также частные коттеджи.



В результате проведенных работ доступ к высокоскоростному интернету МТС получили порядка двух тысяч шумерлинцев. На скорости до 50 Мбит/с они могут комфортно смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн игры, общаться с друзьями по видеосвязи, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.



«В этой части Шумерли участки для строительства домов выдавали многодетным семьям. Они построили там коттеджи, в прошлом году туда провели газ. Теперь есть высокоскоростной интернет от МТС. Для улучшения социального самочувствия жителей республики мы продолжаем модернизировать свои сети не только в крупных, но и в небольших городах. С начала этого года мы прокачали мобильный интернет в населенных пунктах вдоль трассы М7, а также на железнодорожном вокзале в Канаше», – рассказала директор МТС в Чувашской Республике Нина Краснова.