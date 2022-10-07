Лучший эковолонтёр

5 октября в Чувашии прошел I Республиканский форум «серебряных» волонтеров «Кĕмĕл чун», организованный в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». В Чувашии движение «серебряного» волонтерства с каждым годом увеличивает свою активность, сегодня участниками волонтерских проектов являются почти 600 представителей старшего поколения.

«Серебряные» волонтеры и специалисты Центров социального обслуживания населения со всех районов и городов республики обменивались опытом на различных площадках, мастер-классах. Были организованы выставки о проектах, реализуемых в клубах активного долголетия.



Также в рамках форума прошло награждение лучших «серебряных» волонтеров. Шумерлинский КЦСОН представлял Николай Кондратьев со своим проектом «Сурские эковолонтеры». Он провел для участников мероприятия мастер-класс по выращиванию дубов из желудей. Все форумчане были в восторге от выступления Николая Осиповича и изъявили желание приехать в гости к шумерлинцам, чтобы перенять опыт. Сотрудник ресурсного центра поддержки добровольчества Арина Максимова пожелала Николаю Кондратьеву здоровья, долгих лет жизни. «Вы очень интересный человек. И я вижу, что Вы ставите перед собой цель и идете к ней. Спасибо», — поблагодарила она.



Проект «Сурские эковолонтеры» был признан лучшим в республике в номинации «Эковолонтерство», а Н.О. Кондратьев удостоен звания «Лучший эковолонтер». Стаж его волонтерской деятельности – 6 лет.

Персона

Н.О. Кондратьев почти всю свою трудовую жизнь посвятил лесу – с 1987 по 2002 годы работал в Шумерлинском лесхозе. После выхода на пенсию занялся краеведением и изучением истории лесного хозяйства шумерлинского Присурья.

Круг исследовательских интересов Николая Кондратьева обширен. Изучает историю Шумерлинского района по материалам генерального межевания за 1798—1804 годы, близка ему и история Шемуршинского района, ведь Николай Осипович родом из деревни Карабай-Шемурша, когда-то окруженной корабельными рощами. Николай Осипович кропотливо собирает материалы и о своих коллегах – лесоводах.

Является председателем Совета краеведов города Шумерли, действительным членом Чувашской национальной академии наук и искусств.

Обладатель медали Гурия Вандера «За неустанные бескорыстные исследования».

За день до форума, 4 октября, Н.О. Кондратьев в рамках проекта «Серебряные эковолонтеры» провел экоурок «Посади дерево и заботься о нём». Слушателями экоурока стали получатели социальных услуг Шумерлинского КЦСОН и учащиеся школы № 1. Николай Осипович рассказал о своих краеведческих находках заповедных мест, в которые вошёл Большесурский массив. Основную часть этой корабельной рощи составляли леса на территории современного Шумерлинского муниципального округа. Здесь в течение почти 160 лет заготовлялись дубы для строительства Балтийского флота.



ШКЦСОН.