Землякичувашии.рф: предложите своего героя и пусть о нём узнают

2022 год в Чувашии посвящен тем людям, кто внес большой вклад в развитие региона, прославил малую родину своими достижениями и делами. Чтобы знать и помнить их имена и заслуги, Министерство цифрового развития республики создало и запустило сайт Землякичувашии.рф. За почти 10 месяцев портал наполнили десятки биографий уроженцев и жителей Чувашии, работавших и работающих в разных сферах. Также на сайте можно найти всю информацию о Годе выдающихся земляков в Чувашии, о мероприятиях, конкурсах и других событиях.



Подробно узнать о выдающихся людях можно в разделе «Земляки». Внутри него три категории: «Легенды», «Выдающиеся земляки» и «Герои среди нас». Причем последняя вкладка дает возможность организациям дополнить список деятелей именами своих лучших и заслуживающих почета работников. Как только такая опция стала доступна летом этого года, раздел «Герои среди нас» стала стремительно наполняться. На сегодняшний день там более 70 имен — работников здравоохранения (их пока подавляющее большинство), культуры, промышленности, военных, политических и общественных деятелей. И новая информация продолжает поступать модераторам для обработки.



Причем поведать всей республике, и не только, о замечательном коллеге или родственнике довольно просто. Найдите на сайте Землякичувашии.рф раздел «Земляки», в нем — вкладку «Герои среди нас». Внутри, ниже портретов земляков, есть кнопка «Предложить своего героя», нажав на которую, вы увидите форму для заполнения. Когда все данные будут заполнены, фото и биография загружены, укажите свои контакты для связи и нажмите «Отправить». Дальше с вашей заявкой будет работать модератор, это занимает несколько дней – время проверки и согласования в органах исполнительной власти и местного самоуправления, где о кандидате в «Герои среди нас» хорошо знают. Причем возрастных ограничений для кандидата нет, главное – его вклад. Чтобы увидеть, появился ли ваш герой на сайте, во вкладке воспользуйтесь алфавитным указателем либо указателем профессиональной сферы.



Всё действительно просто. Редакция Шумерлинской газеты «Вперёд» на практике опробовала этот алгоритм. Результат – в уникальное цифровое хранилище славных имен Чувашии внесено имя бывшего главного редактора В.М. Хохловой, которая 40 лет своей жизни посвятила журналистике и полиграфии. 15 октября 2021 года её не стало, но теперь помнить о ней будут не только коллеги и родственники, а вся республика.

Наталья Владимирова.