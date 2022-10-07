Детство должно быть счастливым!

2023-й год объявлен в Чувашии Годом счастливого детства. Именно этой теме

была посвящена прямая линия с Главой Чувашии, проведенная вечером 4 октября.

Прямой эфир был организован из Центра одаренных детей и молодежи «Эткер». Формат общения был необычным: в течение двух часов Олег Николаев общался в студии с юными собеседниками, ведущие принимали видеозвонки из городов и районов, выходили на связь с республиканским колл-центром. В числе приглашенных на мероприятие в «Эткер» была и юная шумерлинка — лидер Российского движения школьников, обучающаяся гимназии № 8 Анастасия Бородавина.

Всего на прямую линию поступило 300 вопросов. Колл-центр принял более 120 обращений, еще 117 вопросов – через Яндекс-форму. В ходе общения Олег Николаев ответил на более чем 30 вопросов и заверил, что ни одно обращение, поступившее в ходе эфира, не останется незамеченным. Они будут взяты на контроль и на большинство из них люди получат ответы уже в ближайшее время.



Что же интересовало жителей Чувашской Республики? Преобладали вопросы, связанные со строительством и ремонтом школ, благоустройством территорий, с обеспечением безопасности детей, предоставлением детям равных возможностей для всестороннего развития.



Один из вопросов, касающихся благоустройства территорий у образовательных учреждений, поступил из Козловки. Как сообщил Глава Чувашии, в 2021 году в республике началась большая работа по модернизации школ, и это стало моментом появления нового стандарта в республике. В бюджет Чувашии внесут некоторые изменения — средств на благоустройство территорий у отремонтированных школ будет выделено больше, а благоустраивать пришкольные территории будут согласно утвержденным стандартам, разъяснил Олег Николаев, подчеркнув, что «все будет выглядеть совершенно по-новому».



Жительница Чебоксар по видеосвязи показала старые, небезопасные игровые площадки и качели, которые окружены лужами. Отмечая важность этой темы, Олег Николаев отметил, что «стоит задача — организовать всё так, чтобы у каждого вложения в благоустройство и безопасность детских площадок был свой хозяин». С прошлого года в Чувашии установлен стандарт благоустройства дворовых территорий, вплоть до перечня растений, не вызывающих аллергию. Реализуется и программа создания междворовых детских площадок, их сейчас планируется запустить 30. И главное — эти площадки автоматически передаются в управление.



Эти процессы будут продолжаться ежегодно по всей Чувашии. «Хороших детских площадок станет больше. Дойдем до каждого двора», — обнадежил Глава республики.

Алатырцы обратились в эфир с просьбой отремонтировать школу № 9. «Если износ более 50 %, ее обязательно включат в программу капремонта школ», — отметил Олег Николаев. А ранее уже было сказано, что до 2026 года дойдут до каждой школы, которая требует ремонта и имеет степень износа более 50 %.



Помимо ответов на вопросы, в ходе мероприятия было уделено внимание и выбору логотипа и девиза тематического года.



Как отметил Олег Николаев, разговор получился полезным и содержательным. Общение способствовало появлению новых идей, которые будут рассмотрены в ближайшем будущем.

Анастасия Бородавина, обучающаяся гимназии № 8:

4 октября мне удалось принять участие в одном из важных для меня событий этого года! Вместе с группой активной молодежи Чувашии я была задействована в прямом эфире Главы региона Олега Николаева по Году счастливого детства.

Мы с ребятами озвучивали инициативы и пожелания на 2023 год. Лично я ознакомила участников с вариантами названий детского движения республики, поступившими в адрес Минобразования Чувашии. А девушка, сидевшая рядом, озвучила нашу общую идею проведения на базе «Эткера» пробного фестиваля, связанного с грантами для молодежи. Предполагается, что в нем примут участие ребята, которые хотят научиться писать проекты, и спикеры, желающие им в этом помочь. И уже летом хотелось бы организовать большой фестиваль для детей до 18 лет.

Приятно отметить, что Глава Чувашии и министр образования с радостью поддержали наши предложения и некоторые из них будут реализованы уже на осенних каникулах.

Хочу сказать большое спасибо начальнику управления воспитания и молодежной политики Минобразования Чувашии Наталье Владимировне Петровой и директору ЦДТ Елене Николаевне Головановой за возможность поучаствовать в таком значимом для меня мероприятии.

Подготовила Татьяна Александрова.