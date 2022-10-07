07 Окт

В Чувашии пройдет прямой эфир по вопросам частичной мобилизации

Сегодня многие граждане задаются вопросами по проведению частичной мобилизации, объявленной Президентом страны. Жителей интересует какие социальные гарантии предоставляются военнослужащим, кому положена отсрочка. 

На эти и другие вопросы 11 октября в 16.00 часов в паблике «Объясняем. Чувашская Республика» и в сообществе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте в прямом эфире ответят представители ГКЧС, Госслужбы по делам юстиции, Минтруда Чувашии и республиканского военкомата. Ссылка на эфир — https://vk.com/wall-211673458_1011.

На днях вице-премьерПравительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.Главной темой стал статус обработки в регионах заявлений граждан, поступивших через сервисы на портале Госуслуг, в том числе сервис «Стать добровольцем». Дмитрий Чернышенко заявил, что все обращения россиян должны рассматриваться индивидуально. «Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение», — сказал вице-премьер.

Напомним, жители Чувашии могут получить оперативные разъяснения на тему частичной мобилизации с помощью чат-бота в телеграм @chuvash122_bot. Цифровой помощник отвечает на вопросы жителей в режиме реального времени.

Автор записи: anna

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