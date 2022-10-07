Совсем недавно автопарк Шумерлинского медицинского центра пополнился еще тремя санитарными автомобилями. Они были закуплены на средства регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Автомобили марки «Lada Granta» предназначены для обслуживания неотложных вызовов на дому, в том числе и для вакцинации, выездов мобильных врачебных бригад, а также для доставки лекарственных препаратов пациентам на изоляции и маломобильным пациентам. Транспортные средства оснащены носилками, что может быть использовано для транспортировки маломобильных групп населения, в том числе на диспансеризацию.



«Полученные автомобили — большая помощь со стороны государства для оказания медицинской помощи пациентам в сельской местности. Два автомобиля будут обслуживать пациентов города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа, а третий планируем передать в ведение филиала Порецкой ЦРБ», — комментирует главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин.

В 2022 году Шумерлинский медицинский центр уже получил 3 новых автомобиля. Это 2 автомобиля «Нива», которые помогают врачам и фельдшерам в любую погоду выехать по вызовам и обслуживать население общей численностью более 1000 человек, и автомобиль «Lada Largus», который поступил в учреждение по программе оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями.



Шумерлинский ММЦ.