«Классная тема! »: определены финалисты проекта

Завершилось всероссийское голосование за участников телешоу «Классная тема». Интерес аудитории проекта превзошел все ожидания. Более 230 тыс. зрителей подключились к выбору финалистов и определили лучших педагогов страны.

«Нам стали известны семь финалистов. Мы их поздравляем, они получат возможность провести урок телешоу «Классная тема!» в эфире телеканала «Россия 1» для гостей студии. Именно гости студии – известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты – будут их учениками», — заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.

Голосование за финалистов проходило в социальной сети ВКонтакте с помощью специального чат-бота. Для полуфинала было отобрано 35 педагогов, которые представляли предметы школьной программы: русский язык, математика, география, история, физика, биология и химия. В финал вышли представители из Санкт-Петербурга, Приморского края, Кабардино-Балкарской республики, Белгородской, Псковской и Калужской областей.

Этой осенью состоится гранд-шоу проекта «Классная тема». Победитель получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале.

Отметим, телешоу создано по поручению Президента России Владимира Путина Минпросвещения России и телеканалом Россия 1 при информационной поддержке ВКонтакте. Проект посвящен современным учителям, и призван поднять престиж одной из важнейших профессий страны.