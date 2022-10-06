В одном строю с  Родиной

Для русского народа долг перед Родиной всегда был свят. Мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность испокон веков были символами российского воинства, а воинская доблесть была и остается одним из главных мужских качеств.

Семья Баторшиных — самая обычная российская семья. Александр, юрист по образованию, до недавнего времени работал судебным приставом. Его супруга Ирина трудится на Шумерлинском комбинате автомобильных фургонов. В семье двое сыновей: двадцатиоднолетний Евгений и одиннадцатилетний Федор. Среднестатистическая симпатичная семья. Таких в стране тысячи… Но в гости к Баторшиным наша газета отправилась целенаправленно и отнюдь не случайно.

Быть с Родиной в одном строю, когда ей грозит опасность – твердое убеждение главы семьи. По своей натуре Александр — настоящий воин, патриот, гражданин. Как гражданина и как мужчину Александра во многом сформировала армейская служба. В начале 2000-х он проходил срочную службу в Москве, в Центральной военной комендатуре главного командования внутренних войск МВД России. Именно тогда он осознал, что ему комфортно быть солдатом, воином. Он и своих сыновей воспитывает в таком же духе. Защищать свою Родину, своих близких, быть смелым, отважным, сильным духом, ни при каких обстоятельствах не прятаться за спинами товарищей – основные постулаты семейного воспитания Александра Баторшина. С ним полностью солидарна и супруга Ирина. «Мой муж всегда был таким: защитником, стеной, опорой. И для меня, и для сыновей он идеал мужа, отца, настоящего мужчины», — поделилась она с газетой.

Сегодня глава семьи далеко. В августе в составе батальона «Атӑл» он был отправлен на территорию ДНР.

«Когда муж принял решение вступить в батальон «Атӑл» и участвовать в военной операции на Украине, я знала, что от своего решения он не отступит. Это решение, — рассказывает Ирина, — созрело, когда мы в апреле этого года поехали в Белгородскую область навестить сына, служившего по контракту, перед его отправкой на Украину». Эшелоны танков, гаубиц и другой военной техники, наши 20-летние ребята, стремившиеся на передовую, произвели огромное впечатление не только на Ирину, но и на Александра…

Когда в республике было объявлено о создании чувашского именного батальона, Баторшин-старший пошел в военкомат и заявил о желании вступить в него. После всех необходимых процедур шумерлинец был направлен на учения в Оренбургскую область. Потом заключил полугодовой контракт. И теперь он в зоне СВО. Звонит каждый вечер, интересуется, как дома дела, как дети, но про себя подробности не рассказывает, поделилась супруга. Жив-здоров, и это главное.

«Одержим победу, к тебе я приеду…», — не устает повторять Александр своей любимой Ирине. Слова легендарной песни в последние полтора месяца стали для супругов своеобразным символом поддержки друг друга.

Сыновей глава семьи воспитывает настоящими мужчинами. В свое время обоих отдал в секцию карате. Старшего всегда нацеливал на военную карьеру. Женя после 9 класса поступил учиться в Городецкий губернский колледж на судостроителя-судоремонтника металлических судов. Тогда в планах молодого человека было отучиться, затем отслужить в армии и в дальнейшем поступать в высшее военное училище. Но судьба внесла свои коррективы. Через три с половиной года, когда пришло время срочной службы, ему неожиданно позвонили из военного комиссариата и предложили заключить двухгодичный контракт на военную службу.

«На семейном совете мы однозначно поддержали сына в этом решении», — рассказала нашей газете Ирина Баторшина. Первый год Евгений служил в Нижегородской области, в танковых войсках. Через год, в ноябре 2021 года, их передислоцировали на полигон в Воронежскую область. А в феврале, после объявления о начале специальной военной операции, — к украинской границе.

«Сначала сын звонил почти каждый день, — говорит Ирина, — успокаивал, что всё хорошо, что находится на границе. Тревожно стало, когда он перестал выходить на связь». Тогда они спала в обнимку с телефоном. Сказать, что переживали, - не сказать ничего, признается Ирина. И ждала, и боялась. А что может быть хуже неизвестности? Отпустило только тогда, когда спустя почти две недели сын позвонил по видеосвязи и сказал: «Мама, я живой!» Этот момент для семьи стал переломным. «Наш сын защищает Родину, он там, где должен быть», — успокаивали друг друга супруги. В минуты нечастого телефонного общения они всячески поддерживали сына, находили нужные слова, даже шутили.

На территории Украины служить Евгению довелось механиком-водителем МТЛБ. Это крайне ответственная должность. Со слов мамы, на сегодняшний день Евгений так и не поделился подробностями своей службы. И, наверное, это правильно. Мама только знает, что за эти полгода боевых действий он не раз спасал своих товарищей от верной гибели и сам был на волоске от смерти… За проявленное мужество рядовой Евгений Баторшин трижды был представлен к боевым наградам.

Уже месяц как Евгений дома. Двухгодичный контракт окончился 1 сентября. «Сын вернулся серьезным, взрослым. Совсем изменился, стал настоящим мужчиной. Горжусь, что мы с мужем вырастили его таким, — растроганно говорит Ирина. — Думаете, вернувшись, он успокоился? Чувствую, что всеми мыслями он там, на передовой».

По-другому, наверное, у Евгения не получается. В рамках частичной мобилизации, констатирует мама, он ждет повестки, а если не дождется, то намерен заключить новый контракт на службу, чтобы снова быть в строю.

Хоть Ирине и нелегко, она гордится и мужем, и сыном: «Благодаря мужу и младший сын воспитывается настоящим мужчиной. В четыре с половиной года папа отвел его на занятия карате». Сегодня у пятиклассника Федора уже темно-коричневый пояс и внушительное портфолио наград. Медали и грамоты разного достоинства украшают главную комнату дома. Он учится в кадетском классе, с удовольствием занимается бальными танцами. Отличник, в прошлом году становился стипендиатом главы города. В добродушном пацане чувствуется какая-то внутренняя сила, стержень. А по-другому и быть не может. Строгое отцовское воспитание, пример старшего брата, побывавшего в горячей точке, не могут не влиять на становление младшего члена семьи.

Во время нашего общения раздался телефонный звонок. Звонил Александр. Бодрый, оптимистичный. Ирина нас представила друг другу. На мой вопрос, что стало для него главной мотивацией встать в строй, он ответил: «Так и напишите, что это отнюдь не материальная составляющая, как может кому-то показаться. Моя мотивация — это моральный и душевный призыв. Я знаю, что нужен Родине».

Ольга Дмитриева.