Татьяна Хрыкина: «С детьми мне хорошо всегда! »

Осень богата на профессиональные праздники педагогов. Едва успели отметить День воспитателя и всех дошкольных работников, как приближается еще один праздник — День учителя.

Учитель — от слова учить, а обучать других можно не только в школе, но и в других образовательных учреждениях. Например, в Центре детского творчества, где и работает Татьяна Юрьевна Хрыкина. По специальности она учитель младших классов, и это главный козырь в ее сегодняшней работе с детьми в сфере дополнительного образования.

Т.Ю. Хрыкина родилась в небольшом селе Филинское Нижегородской области. Окончила школу и неожиданно для себя, за компанию с подругой, пошла учиться в Лукояновское педагогическое училище. Хотя предпосылки все-таки были: в дни самоуправления в школе ее всегда просили заменять учителей начальных классов, она была завсегдатаем библиотеки и всерьез увлекалась рисованием, что тоже свойственно представителям этой профессии.



Школу Татьяна окончила с серебряной медалью. Вполне могла бы поступить в институт, но остановила свой выбор на Лукояновском училище. Ведь в те годы оно славилось на весь Советский Союз. В нем был высокий проходной балл, а его выпускники считались очень востребованными. Серебряная медаль позволила Татьяне поступить в училище без вступительных испытаний.

После 10 класса учиться нужно было только 2 года, и вскоре на руках у молодого специалиста был красный диплом. В тот год из числа выпускников педучилища набирали экспериментальную группу для обучения в Арзамасском пединституте. Пройдя конкурсные испытания, туда поступила и Татьяна. Срок обучения по экспериментальной программе также составлял 2 года.



«В институте преподаватели относились к нам с большим уважением, как к готовым специалистам. Нам доверяли заменять преподавателей и проводить занятия с младшими студентами, без проблем засчитывали практику. И, наверное, не зря. Ведь в училище был такой серьезный учебный процесс, что и домой мы ездили раз в полтора-два месяца. Хоть и жили недалеко, но пропускать занятия в субботу не смели. Потом приходилось тяжело отрабатывать», — вспоминает Татьяна Юрьевна и добавляет, что веселую студенческую жизнь ощутила сполна лишь в институте.



То, что профессия была выбрана правильно, Т.Ю. Хрыкина поняла в период прохождения практики в родной школе. Студентке было очень приятно услышать теплые слова от своей первой учительницы, сказавшей, что теперь она многому научилась у нее. Особенно тому, что касается игровых моментов. Практикантке и самой было интересно обучать шестилеток с помощью игровых методов. Нравилось ей и составлять конспекты занятий. Единственным, что приходилось преодолевать, была природная стеснительность.



После окончания института Т.Ю. Хрыкина вернулась на малую родину, устроилась в райцентр во вспомогательную школу-интернат. Там были свои особенности работы с детьми, но девушка не боялась трудностей и проработала там 3 года, пока в связи с замужеством не переехала в Шумерлю.



Ее трудовой путь в Шумерле неразрывно связан с Центром детского творчества. В 1998 году она начала вести кружок «Умелые руки», который позже был переименован в студию «Я — дизайнер».

«Как пришла сюда, так и осталась. За 24 года Центр детского творчества стал для меня вторым родным домом. Сейчас у меня уже два направления. В студии «Я — дизайнер» мы занимаемся изготовлением мягких игрушек и народных кукол. А полтора года назад я прошла курсы по технике правополушарного рисования и решила попробовать заниматься с детьми в этом направлении. Набрала группу в студию «Волшебная кисточка»: как пришли в сентябре 13 человек, так в мае все 13 и выпустились.



Хочу отметить, что речь идет не о классическом рисовании, к которому мы привыкли, а о свободном, которое полностью раскрепощает ребенка и разгружает психологически. В этом году у меня уже 2 группы», — рассказывает Татьяна Юрьевна.



Занятия в обоих кружках проходят по два раза в неделю. Ребята приходят в разном настроении, а уходят неизменно в хорошем. Этому способствует и внимательность педагога, и то, чем они занимаются. А Татьяне Юрьевне с детьми хорошо всегда, ведь они и сокровенным поделятся, и позитивом наполнят.



Предложения идти в школу учителем младших классов Т.В. Хрыкина не рассматривает. Ведь в сфере допобразования есть широкое поле для творчества, в любой момент можно скорректировать учебный материал, а в школе надо действовать строго в рамках образовательных программ.



Будучи методистом, Татьяна Юрьевна со дня открытия курировала студию «Супердетки». Вела набор детей, взаимодействовала с родителями. Она и сегодня является организатором мероприятий, проводимых в студии, ведет с шестилетками занятия по развитию речи. И здесь ей очень помогает ее специальность учителя начальных классов.



За годы работы опытный педагог удостоилась множества наград, в числе которых — Почетные грамоты от Минобразования Чувашии, Минпросвещения России. Пару лет назад ее портрет был размещен на городской Доске почета. А совсем недавно, в преддверии Дня города, она была награждена Почетной грамотой г. Шумерли.



Есть у Т.Ю. Хрыкиной и достижения в различных конкурсах. Первым серьезным испытанием для нее был республиканский этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в 2006 году. Педагогу удалось занять 1-е место, в связи с чем ей автоматически была присвоена высшая квалификационная категория. Повторное участие в конкурсе в 2021 году тоже отличилось достойным результатом — вошла в число призеров республиканского этапа. Кроме того, в прошлом году Т.Ю. Хрыкина стала победителем республиканского конкурса «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей».



Близка Татьяне Юрьевне и проектная деятельность, в основном она связана с разработкой профильных программ для летнего лагеря при Центре детского творчества.

С 2015 года под ее руководством реализуется бессрочный социальный проект «Праздник должен быть у всех». Педагог участвует в организации и проведении мероприятий и конкурсов в рамках пилотной площадки республиканского проекта «Вместе — за безопасность дорожного движения» и муниципального штаба "Зелёного движения России «ЭКА», действующих на базе ЦДТ. Свой опыт работы Татьяна Юрьевна представляет на дискуссионных площадках городской августовской педагогической конференции.



В этом году Т.Ю. Хрыкина принимала участие в конкурсе «Я — женщина» в номинации «К знаниям — без барьеров». В видеоролике, представленном на конкурс, она отметила, что ее хобби тесно связано с работой. Видимо, это неразрывная связь и подстегивает Татьяну постоянно заниматься самообразованием. Не так давно она прошла онлайн-курсы по изготовлению мишек Тедди и теперь может рассказать, чем они отличаются от обычных. Конечно же, это интересно детям.

Коллектив Центра детского творчества педагог называет не иначе как одной семьей. Как и в любой семье, здесь тепло и комфортно, бывают и разногласия, но, в любом случае, в трудную минуту все приходят друг другу на помощь.



По жизни Т.Ю. Хрыкина – оптимистка, пошла в родителей. В любой непонятной ситуации она считает, что все, что ни делается — к лучшему, и старается решать проблемы по мере их поступления.



После занятий с маленькими «супердетками» домой приходится возвращаться поздно, но накопившуюся усталость снимает рукой, как только педагог вспоминает улыбки и открытость своих воспитанников. А поддержка супруга и общение по видеосвязи с близкими наполняют ее новыми силами. «Позвоню маме и дочке, полюбуюсь внуком, и все хорошо», — делится Татьяна Юрьевна, ставшая в этом году бабушкой. Семья ее единственной дочери проживает в Москве. Внуку всего 4 месяца, а бабушка уже успела дважды съездить в столицу понянчиться, и ее отпуск приобрел новые очертания. «Не зря говорят, что внуков любят больше, чем детей. Хотя, наверное, не больше, а более осознанней», — говорит Т.Ю. Хрыкина.

Татьяна Александрова.