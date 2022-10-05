Руководство города поздравляет с Днём учителя

В жизни каждого из нас есть человек, который, наравне с нашими родителями, учит нас жизни, передает свои знания, опыт, лучшие моральные качества, делится мудростью и наполняет наше детство эмоциями. И имя этому человеку – учитель.

Дорогие наши педагоги, все сотрудники, связанные с образованием наших детей,

поздравляем вас с замечательным праздником – Днём учителя!

Желаем вам всего самого доброго – успехов в работе и в личной жизни, семейного благополучия, здоровья и главное – признания и любви ваших учеников!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.