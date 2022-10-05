В жизни каждого из нас есть человек, который, наравне с нашими родителями, учит нас жизни, передает свои знания, опыт, лучшие моральные качества, делится мудростью и наполняет наше детство эмоциями. И имя этому человеку – учитель.
Дорогие наши педагоги, все сотрудники, связанные с образованием наших детей,
поздравляем вас с замечательным праздником – Днём учителя!
Желаем вам всего самого доброго – успехов в работе и в личной жизни, семейного благополучия, здоровья и главное – признания и любви ваших учеников!
Глава города Шумерли С. Яргунин,
глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
Руководство города поздравляет с Днём учителя
В жизни каждого из нас есть человек, который, наравне с нашими родителями, учит нас жизни, передает свои знания, опыт, лучшие моральные качества, делится мудростью и наполняет наше детство эмоциями. И имя этому человеку – учитель.