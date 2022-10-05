Подвиг народа и злой дух войны…

На заседании по организации Форума земляков, который пройдёт в Чувашии в октябре, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова рассказала о запланированной культурной программе.

В Год выдающихся земляков Минкультуры Чувашии проводит системную работу, отме-тила министр культуры. Например, в рамках празднования Дня Республики был сделан акцент на развитие национальной культуры и языка и помимо проведения Всечувашского праздника «Акатуй» Минкультуры Чувашии совместно с Чувашским национальным конгрессом провели семинар-совещание (форум) с участием земляков «Лучшие практики национально-культурных объединений в регионах РФ и зарубежных странах в сфере сохранения национальной культуры и языка». На одной площадке собрались представители органов государственной власти и представители национально-культурных объединений, учёные-лингвисты России и зарубежья.

«Продолжая тему, в рамках мероприятий, запланированных на октябрь, мы сделали акцент на профессиональное искусство. В третий раз в Чувашии проходит фестиваль «Созвездие земляков». В мероприятии примут участие выдающиеся ма-стера исполнительского искусства – уроженцы Чувашии, проживающие в настоя-щее время в других регионах России. Запланирован приезд гостей из 14 регионов. «Созвездие земляков» пройдёт 3 дня и завершится гала-концертом. Программа фе-стиваля сформирована. Также запланировано проведение пресс-конференции, ма-стер-классов для студентов образовательных организаций сферы культуры и ис-кусства», — рассказала Светлана Каликова.

Кроме того, министр культуры подчеркнула, что госорганом ведётся большая ра-бота по увековечению памяти строителей Сурского рубежа и Казанского обвода. В настоящее время проходит межрегиональный патриотический марафон «Рубежи По-беды» совместно с Ульяновской областью и Республикой Башкортостан. В Чувашии мероприятия прошли в Шемурше и Алатыре. Уроки мужества, научно-практические конференции и концертные программы с участием артистов из Чувашии, Башкортостана и Ульяновской области состоятся 14 октября в Ульяновске, 25 октября в Уфе.

«Основные мероприятия пройдут 28 октября, — рассказала Светлана Каликова. — Запланирован выезд на мемориал «Строителям безмолвных рубежей», где помимо возложения цветов будет организована концертная программа. Мы приглашаем всех участников Форума земляков посетить мемориал и торжественное мероприятие. Также 28 октября будет дан старт ХХХII Международному оперному фестивалю им. М.Д. Ми-хайлова. Он откроется мировой премьерой оперы «Сурский рубеж». Сейчас в театре идут репетиции спектакля. Приглашаем на премьеру всех гостей форума и жителей Чувашии».

Подробнее об опере «Сурский рубеж» можно узнать здесь: https://culture.cap.ru/news/2022/09/09/podvig-naroda-i-zloj-duh-vojni