С сентября Чувашское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» приступили к реализации проекта «Жить и работать в Чувашии». Проект вошел в 1000 инициатив для форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Оценкой и отбором занималось широкое экспертное сообщество из более двух тысяч человек.

Проект «Жить и работать в Чувашии» получил поддержку в рамках конкурса на предоставления грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества на территории Чувашской Республики в 2022 году. Реализация проекта включает в себя комплекс мероприятий, который позволит закрепить выпускников организаций высшего и профессионального образования на рабочем месте на предприятиях Чувашской Республики. Проект направлен на пропаганду рабочих профессий среди молодежи республики, повышение привлекательности региональных работодателей в глазах будущих выпускников учебных заведений, обеспечение временной занятости студенческой молодежи по получаемой специальности. Одно из важнейших направлений проекта – популяризация рабочих профессий через социальную рекламу в крупных городах республики: Чебоксары и Новочебоксарск. Билборды и остановочные павильоны будут представлять молодых профессионалов – представителей рабочих профессий.

Производственные трудовые отряды станут основой создания положительного имиджа предприятия через «живые» отзывы бойцов с использованием молодежного контента и станут одним из способов удержания молодых профессионалов в республике.

В ходе подготовительного этапа к реализации проекта прошла организационная встреча с Валерием Ворониным, председателем Чувашского регионального отделения «Союз машиностроителей России». Валерий Викторович высоко оценил важность проекта и заверил в поддержке при его реализации.

В рамках проекта предусмотрен ряд мероприятий: анализ лучших практик по трудоустройству студентов; разработка механизмов решения острых кадровых вопросов и их использование; организация и проведение встреч и круглых столов с представителями предприятий республики; совместная организация промо-акций предприятий в образовательных организациях и на региональных молодежных мероприятиях; организация и проведение конкурса «Лучший молодежный работодатель».