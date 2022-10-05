В Шумерлю прибыл «Поезд Победы»

Прибытие в Шумерлю передвижного музея «Поезд Победы» стало событием республиканского масштаба, ведь экспозицию за два дня (5 и 6 октября) посетят не только шумерлинцы, но и жители соседних муниципалитетов.



Торжественный митинг состоялся на перроне и собрал сотни участников разных возрастов. Тематика его, конечно, тесно перекликалась с «Поездом Победы», с подвигом шумерлинцев в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны. Все, кто выходил к микрофону, отметили большую значимость проекта «Поезд Победы» в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сохранении памяти о героическом прошлом нашей страны. И верно сказал уроженец Шумерли, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников: посещение такого музея, дающего полное погружение в историю, способно заменить несколько сухих параграфов школьного учебника.



Первыми инсталляцию посетили руководители города, депутатский корпус, члены Совета ветеранов, журналисты шумерлинской газеты «Вперёд» и телекомпании «Новая реальность». Заведующая детсадом «Рябинушка», депутат городского Собрания Вероника Федулова, вернувшись в реальность после экскурсии по иммерсивному музею, поделилась с газетой своими впечатлениями.



«Это действительно берёт за душу, переворачивает наши привычные представления о Великой Отечественной, — сказала она. — Моё поколение воспитывалось, конечно, на подвигах, на примерах самоотверженности советских людей, но тогда подробности о жестокости, о страшном голоде, о страданиях скрывались, сглаживались. Но ведь без прочувствования этой стороны истории не получится по-настоящему оценить Победу. И музей нам даёт такую возможность — частично, дозированно, но вполне достаточно, чтобы всколыхнуть душу. А после посещения последнего вагона, информирующего о неонацизме, вообще меняется отношение к происходящему в мире сегодня. Я рекомендую и своим воспитателям, и молодежи обязательно побывать в «Поезде Победы». Поверьте, это того стоит!»



В музее можно побывать и виртуально, в любое время. Виртуальный тур в формате 360 градусов доступен на сайте проекта http://поездпобеды.рф.



Наталья Игнатьева.







