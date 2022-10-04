Уникальный музей на колесах «Поезд Победы» вновь прибывает в Чувашию

Необычный передвижной состав «Поезд Победы» прибудет в Республику Чувашия 5 октября, экспозиция будет доступна для посещения на железнодорожном вокзале Шумерли в течение двух дней: 5 октября с 10:00 до 19:00 (последняя группа заходит в 18:20) и 6 октября с 10:00 до 17:00 (последняя группа заходит в 16:20).

В прошлом году Музей обновил постоянную экспозицию иммерсивной выставкой «Брестская крепость». В новой локации исторически точно отражены события героической обороны Белого дворца – офицерского клуба, который в первые часы Великой Отечественной войны стал мишенью немецкого артобстрела и братской могилой для полутора сотен защитников.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная выставка в подвижном составе, общей площадью свыше 400 квадратных метров. Уникальный поезд прокладывает маршрут на десятки лет назад: в каждом из девяти выставочных вагонов – своя инсталляция, которая отражает события военных лет, судьбы и воспоминания людей. Начало и окончание войны, дорога на фронт, помощь медиков солдатам, концлагерь и даже блокада Ленинграда – все это нашло отражение в трехмерных панорамах молодых художников группировки «Невский баталист».

Десятки исторических эпизодов и более полутора сотен скульптурных фигур, почти у всех есть реальные прототипы – их создавали по сохранившимся фотографиям из военных альбомов. В каждой экспозиции художники применили технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение. Для большей детализации авторы экспозиции использовали съемки исторических реконструкций и трехмерную компьютерную графику, моделирующую военную технику.

Символично, что в этот раз «Поезд Победы» остановится в Шумерле, жители которой в годы войны ковали Победу в тылу. В городе не было предприятия, которое бы не выпускало изделий для фронта. Артель «Обод» изготавливала для фронта сани, лыжи, дуги. Артели «Партизан», «им. Шишова» шили белье и одежду для воинов. Лесозаготовительная артель «Труженик» изготовляла лыжи, снарядные ящики, санитарные сани и повозки, черенки для саперного инструмента. Мехлесопункт выполнял заказы по отгрузки древесины специального ассортимента для оборонной промышленности. На завод дубильных экстрактов «Большевик» была возложена обязанность бесперебойно обеспечивать город электроэнергией и паром. Торфопредприятие «Шутово» обеспечивало не только город, но и республику топливом. Неоценимой помощью шумерлинцев фронту надо считать и кропотливую работу по лечиванию раненых солдат и офицеров в госпитале, один из которых располагался в Шумерле в здании школы № 1.

С момента открытия Музея – в октябре 2020 года – его посетителями стали более 452 тысяч человек в России и Белоруссии, а сам состав преодолел уже более 103 000 километров и сделал остановки в 120 городах России и Белоруссии.

Чтобы посетить экспозицию, необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта https://поездпобеды.рф/. Посещение будет проводиться небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На одну электронную почту рекомендуется регистрировать только одного посетителя. Дети младше 6 лет не смогут посетить выставку, а дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут пройти вместе с зарегистрированным взрослым, без отдельного бронирования места.

* Проект «Поезд Победы» реализован группой петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги». Ключевыми партнерами выступают всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и молодежное движение Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ». На сайте проекта – поездпобеды.рф – в настоящее время доступен виртуальный тур по «Поезду Победы» в формате 360. Его можно посмотреть в любое удобное время, не выходя из дома.

Дата и время работы выставки:

г. Шумерля, железнодорожный вокзал

05 октября с 10:00 до 19:00 (последняя группа заходит в 18:20)

06 октября с 10:00 до 17:00 (последняя группа заходит в 16:20)

Сайт администрации г. Шумерли.