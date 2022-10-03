Чувашский проект «Вышитой карты России» будет дополнен четырьмя новыми территориями

На «Вышитой карте России» появятся четыре новых региона, вошедших в состав страны, – Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Необходимые лекала и пакеты документов подготовлены Минкультуры Чувашии и Чувашским национальным музеем и направлены в администрации указанных регионов. Об этом заявил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«В этом году Чувашия реализовала проект «Вышитая карта России». После подписания Президентом нашей страны Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав Российской Федерации четырёх территорий у нас в стране стало 89 субъектов. «Вышитая карта России», которая была изготовлена исходя из того, что у нас в России было 85 субъектов, стала уже не соответствовать юридическому статусу государства. И мы незамедлительно приняли решение в кратчайшие сроки исправить это и представим общественности», — заявил Олег Николаев.

Напомним, 14 июня в ходе открытия выставки «Рубежи Победы», представленной в Чувашской Республикой Совете Федерации, Валентина Матвиенко допустила возможность дополнения в будущем «Вышитой карты России» новыми территориями: «Хорошо, что там осталось место. Надо будет еще довышить кое-что», — отметила Валентина Матвиенко.

Как сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, лекала отправлены руководителям новых субъектов Российской Федерации. Мастера регионов создадут уникальные вышитые фрагменты территорий и направят их в Чувашскую Республику, где новые части будут вшиты в общее полотно специалистами фабрики «Паха тере». «Рассчитываем, что в День Конституции Российской Федерации 12 декабря мы уже сможем показать карту с 89 регионами страны», - сказала она.

Источник: cap.ru.