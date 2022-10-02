Парк и площадь – в приоритете благоустройства

Администрация города Шумерли вместе с Минстроем Чувашии и при непосредственном участии министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павла Данилова продолжает работу над заявкой для повторного участия в дополнительном этапе всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В связи с этим был организован прием предложений от жителей по выбору общественной территории для дальнейшего благоустройства.



В официальных группах администрации города в соцсетях было запущено голосование.

Шумерлинцам предлагались на выбор 3 территории: около библиотеки «Сеспель» (ул. Котовского), микрорайон «Кирпичка» и парк им. 50-летия пионерской организации с центральной площадью.

На прошедшем в прошлую пятницу совещании рабочей группы под председательством заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбины Ксенофонтовой были озвучены результаты этого голосования. Наибольшее число голосов — 76,4 % — набрал парк с центральной площадью. На втором месте микрорайон «Кирпичка» — 18 %. 5 % голосов шумерлинцы отдали территории около библиотеки «Сеспель».

Компания «Берсо» уже предложила вариант благоустройства площади. Этот дизайн-проект был представлен рабочей группе. Он включил в себя предложения, которые были озвучены активными горожанами в конце июля на первом общественном обсуждении. Тогда шумерлинцы решали, что делать с памятником Ленину и стоит ли устанавливать белые ротонды в центре площади? Напомним, обсуждение в ЦДТ проводилось в связи с тем, что центральная площадь города с участком ул. Октябрьской (до перекрестка с ул. Щербакова) стала победителем по итогам рейтингового голосования и выиграла грант в сумме 11 млн руб.



Если же проект Шумерли победит в дополнительном этапе всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, то город может рассчитывать на грант в 100 млн рублей.



Проектный семинар по обсуждению концепции благоустройства в 2023 году общественного пространства в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях состоится в 10:00 час. 1 октября в Центре детского творчества. Приходите, чтобы поделиться своими идеями и предложениями.

Анна Аношина.