Льготная парковка: оформить разрешение можно на «Госуслугах»

Льготная парковка на специальных парковочных местах предусмотрена для автомобилей, на которых передвигаются люди с инвалидностью, как самостоятельно, так и с другим водителем. У людей, имеющих инвалидность 1 и 2 группы, есть право пользоваться данной парковкой и не только для личного транспорта.

Воспользоваться данным правом можно, подав соответствующее заявление на портале госуслуг. В заявлении следует указать государственный регистрационный номер автомобиля, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой.



Сведения могут подаваться на любой автомобиль, осуществляющий перевозку инвалида, например, на машину родственника или знакомого. Внести можно даже номер такси, на котором передвигается инвалид, в этом случае такси имеет право останавливаться на местах для инвалидов без риска получить штраф.



Если в течение дня инвалид пользуется разным автотранспортом, то при необходимости можно менять сведения о машине, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, указанные последними. Внесенные данные отражаются в Федеральном реестре инвалидов в течение 15 минут и становятся доступны для проверки соответствующими органами, к примеру, ГИБДД.



Кроме того, после оформления разрешения на парковку на портале госулуг можно распечатать знак «Инвалид»: файл для печати формируется сразу. Также знак можно приобрести на заправках или в автомагазинах.



Следует отметить, что льготная парковка доступна и инвалидам 3 группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению любой степени.



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.