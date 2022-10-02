Герои живы, пока мы помним о них

25 сентября 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца д. Верхняя Кумашка Шумерлинского района Ивана Кузьмича Полякова.

Родился и вырос он в крестьянской семье. Окончил семь классов школы в селе Штанаши, затем – курсы счетоводов. До призыва на военную службу работал в колхозе. В ряды РККА И.К. Поляков был призван Шумерлинским районным военкоматом в марте 1942 года.

Боевой путь Героя Советского Союза Ивана Полякова

Март 1942 г. – направлен в Краснодарское пулеметно-минометное учиилще, определен в минометную роту. Но в училище он проучился полтора месяца. Командование Северо-Кавказского военного округа расформировало новобранцев по частям, так как вражеские самолёты постоянно бомбили город, а фашисты ежедневно продвигались на восток, тесня наши войска.

Июль 1942 г. – направлен в распоряжение 128-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта.

21 июля 1942 г. – принял боевое крещение под станцией Цимлянской.

Август 1942 г. – в составе оперативной группы 64-й армии участвовал в контрнаступлении на реке Аксай, тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь.

Ноябрь 1942 г. — вернулся в часть. Участвовал в контрнаступлении советских войск под Сталинградом.

Февраль 1943 г. – окончил краткосрочные курсы связистов и получил звание ефрейтора.

1 марта 1943 г. – 29-я стрелковая дивизия преобразована в 72-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 128-й стрелковый полк – в 224-й гвардейский.

С марта по июнь 1943 г. — участвовал в оборонительных боях на реке Северский Донец в районе Белгорода в качестве связиста роты связи.

С 5 по 13 июля 1943 г. – участвовал в Курской битве, держал оборону в районе города Шебекина.

10 июля 1943 г. – награжден медалью «За отвагу».

20 июля 1943 г. – награжден медалью «За отвагу».

Август, 1943 г. – участвовал в Белгородско-Харьковской операции, в освобождении поселка Мерефа. В ходе Полтавско-Кременчугской фронтовой операции участвовал в освобождении города Краснограда.

25-26 сентября 1943 г. – с первым десантным отрядом форсировал Днепр у села Бородаевки.

26 октября 1943 г. – указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза. Ивану Полякову был 21 год.

С 15 октября по 20 декабря 1943 г. – участвовал в операции по расширению плацдарма на правом берегу Днепра.

Ноябрь 1943 г. – вновь тяжело ранен.

С 5 по 17 января 1944 г. – участвовал в Кировоградской наступательной операции.

С 24 января по 17 февраля 1944 г. – участвовал в Корсунь-Шевченковской наступательной операции.

Февраль-март 1944 г. – принял участие в разгроме врага на правобережной Украине.

С 5 марта по 17 апреля 1944 г. – участвовал в Усманьской наступательной операции (операции 2-го удара).

Август 1944 г. – участвовал в разгроме немецко-румынских войск в районе Кишинев-Яссы.

Октябрь-декабрь 1944 г. – принял участие в разгроме немецко-венгерских войск на территории Венгрии.

С 6 по 27 октября 1944 г. — участвовал в Дебреценской наступательной операции.

С 28 октября 1944 г. по 13 февраля 1945 г. – участвовал в Будапештской наступательной операции.

Март- апрель 1945 г. – участвовал в Венской наступательной операции.

С 6 по 11 мая 1945 г. – был участником Пражской наступательной операции.

Боевой путь И.К. Поляков завершил на территории Чехословакии. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в армии. В 1958 году он окончил Полтавское военное пехотное училище. В запас И.К. Поляков уволился в 1964 году подполковником. Награжден, кроме вышеупомянутых двух медалей «За отвагу» и медали «Золотая Звезда», ордена Ленина, в 1943 году медалью «За оборону Сталинграда», в 1952 году – медалью «За боевые заслуги», в 1957 году – орденом Красной Звезды, в 1985 году – орденом Отечественной войны I степени.

Проживал Иван Кузьмич в Киеве. Работал в производственном объединении «Химволокно». Ушел из жизни 2 августа 1993 года. Похоронен в Киеве.



По материалам книги «100 лет – 100 имен», сайта «Память народа».

Подвиг Ивана Полякова (из книги «Иван Поляков», 1944 г.)

«Этот подвиг он совершил на правом берегу Днепра, когда на него ступила первая горстка советских гвардейцев.

… Лодка приплыла к берегу, и Иван Поляков почувствовал под ногами тяжелую почву. Занимался рассвет. Ожесточилось сражение на маленьком клочке земли на западном берегу великой украинской реки. Огромного роста немецкий солдат в предрассветных сумерках вырос перед Поляковым. Мгновение, и короткая автоматная очередь сразила врага. Вскоре Поляков убил еще одного немца.



С минуты на минуту сражение становилось все более ожесточенным. Превосходящий по численности враг предпринимал одну контратаку за другой. Но все его попытки столкнуть советских смельчаков в Днепр были тщетными. Шесть раз обрушивался на гвардейцев враг и столько же раз откатывался, оставляя на земле много убитых своих солдат и офицеров.

Шаг за шагом, расширяя завоеванный плацдарм, красногвардейцы с тяжелым боем продвигались вперед. И вот бойцы залегли – били немецкие пулемёты. Незаметно подкравшись к вражеской позиции, гвардии ефрейтор Поляков ручными гранатами уничтожил две огневые точки противника. И рота снова двинулась вперед. Командование поставило задачу – овладеть населенным пунктом и господствующей над местностью высотой. Бойцы пошли на штурм. Немцы яростно сопротивлялись. Они ни за что не хотели отступать. Было время, когда казалось, что противнику удастся вытеснить наших воинов из села.

В момент наивысшего напряжения, сраженный вражеской пулей, упал командир роты. Это заметил рядом бежавший Иван Поляков. Он крикнул бойцам:

За Родину, вперед!

Гвардейцы поняли, что это их новый командир и, воодушевленные его мужеством, двинулись на врага.

Боевая задача была выполнена.

В жарком бою, на передовой линии, комсомолец Иван Кузьмич Поляков написал заявление в партийную организацию и стал коммунистом. Это великое право Поляков завоевал на украинской земле, в ожесточенных схватках с немецко-фашистскими оккупантами.

Гвардейцы! Нещадно громите немчугу, как громит ее славный сын чувашского народа Иван Поляков».

Приказ по 224 гв. полку 72 гв. стрелковой дивизии 10 июля 1943 г. № 046/н

Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество

НАГРАЖДАЮ:

Медалью «За отвагу»

…13. Связиста роты связи, гв. ефрейтора Полякова Ивана Кузьмича, за то, что он 5-7 июля 1943 г. во время ожесточенного боя устранил 7 порывов линии связи и кроме того выносил раненых бойцов с поля боя.

Ком. 224 гв. СП 72 гв. дивизии гв.-майор Уласовец.

Начальник штаба 224 гв. стр. полка гвардии капитан Закрецский

Приказ по 224 гв. полку 72 гв. стрелковой дивизии 20 июля 1943 г. № 060/н

Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество

Награждаю:

Медалью «За отвагу»

…6. Телефониста роты связи — гв. ефрейтора Полякова Ивана Кузьмича за то, что он в боях 12-13.07.1943 г. проявил себя отважным бойцом, под сильным артиллерийским огнем противника устранил 13 порывов линии связи, тем самым обеспечил непрерывную связь между командным пунктом и батальона в командовании боем.

Ком. 224 гв. СП 72 гв. дивизии гв.-майор Уласовец

Наградной лист

…Гвардии ефрейтор Поляков, переправившись через р. Днепр в ночь с 25 по 26 сентября 1943 г. с первой группой бойцов, сразу же вступил в бой с немецкими автоматчиками, отвлекая огонь противника от переправы, где уничтожил 6 фрицев. Тов. Поляков участвовал в отражении 8 контратак противника, где лично уничтожил 15 гитлеровцев.

Во время одной из контратак противника, в тяжелый момент для роты, вышел из строя командир стр. роты, тов. Поляков смело взял командование стр. ротой на себя и блестяще продолжил выполнять поставленную задачу роте. Задача была выполнена.

Достоин правительственной награды – звания «Герой Советского Союза».

Командир 224 гв. стр. полка гвардии- полковник Уласовец

18 октября 1943 года

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза

генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии.

За успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление и расширение плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» .

...131. Гвардии ефрейтору Полякову Ивану Кузьмичу…

Москва, Кремль. 26.10.43 г.

Источник: сайт «Память народа».

Почтили память героя

22 сентября в Верхней Кумашке состоялось возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза Ивана Кузьмича Полякова.

В церемонии участвовали жители деревни, ведущий специалист Нижнекумашкинского территориального отдела Л.А Чашкина. Библиотекарь Нижнекумашкинской сельской библиотеки В.В. Кузнецова прочитала стихотворение «Баллада о Полякове», рассказала о подвиге уроженца деревни

Источник: сайт Шумерлинского МО.

В рамках районной патриотической акции, посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Кузьмича Полякова, прошли мероприятия в библиотеках Шумерлинского муниципального округа.

Специалисты библиотек оформили книжные выставки. В Юманайской сельской библиотеке прошла беседа «Герой-гвардеец И.К. Поляков». В Нижнекумашкинской сельской библиотеке библиотекарь В. Кузнецова ознакомила учащихся Шумерлинской средней школы с биографией героя-земляка, провела обзор книжной выставки. Дети с интересом слушали чтение статьи Д. Моисеева «Не верил, что останется жив» из газеты «Молодежная газета» о форсировании Днепра и боевом подвиге И.К. Полякова.

В Русско-Алгашинской библиотеке прошла беседа «Героев своих не забудем».

Централизованная система библиотечного и архивного дела Шумерлинского МО.

Справочно:

В 2003 году в деревне Верхняя Кумашка в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска на доме, где родился и жил И.К. Поляков.

11 февраля 2005 года Нижнекумашкинской средней школе было присвоено имя героя.

В 2021 году на родине Ивана Полякова был открыт мемориальный парк Победы, в котором размещен бюст Героя Советского Союза.