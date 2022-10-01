Шумерля готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

По итогам соцопроса для участия в конкурсе шумерлинцами был выбран городской парк с акцентом на входную зону и примыкающую центральную площадь.



​ ​1 октября горожане с активной жизненной позицией в Центре детского творчества на проектном семинаре​ обсуждали концепцию благоустройства общественного пространства в 2023 году.

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Участников мероприятия приветствовали глава города — Председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, руководитель Агентства территориального развития Марина Москалева.

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В обсуждении благоустройства​ территории принимали участие депутаты городского Собрания, члены Общественного совета города, Молодежного парламента, городского Совета краеведов и Совета ветеранов, представители школ, волонтеры.

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В ходе семинара шумерлинцы работали в малых группах, вносили свои идеи на карту территории и создали мини-проекты по благоустройству, после чего презентовали их присутствующим.

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Много современных и интересных идей было озвучено​ горожанами на проектном семинаре. Сохранить вековые дубы, создать эко-тропу, расчистить полянки, разместить скамейки вдоль тропы, обустроить зоны картинга​ и граффити на месте бывшего автодрома, сделать ограждение. Вот некоторые идеи, озвученные в ходе общественных обсуждений.

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Заместитель главы администрации города — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова представила участникам семинара видение шумерлинского парка и Центральной площади специалистами ландшафтной компании «Берсо». Подводя итоги семинара, зам. главы администрации отметила, что все предложения будут зафиксированы и направлены проектантам для рассмотрения и дальнейшей работы по проекту​ благоустройства.



Марина Ветликова.











