Осень – время спокойствия, умиротворения, созерцания. И символично, что именно в эти дни мы вспоминаем о людях мудрых – наших ветеранах, дарящих нам свой богатый жизненный опыт и знания.
Дорогие ветераны, с праздником вас!
Спасибо за ваш вклад в развитие нашего города, республики, страны!
Желаем вам всего самого доброго – здоровья, уверенности в завтрашнем дне, быть любимыми вашими близкими!
Глава города Шумерли С. Яргунин,
глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
Руководство города поздравляет с Международным днём пожилых людей
Осень – время спокойствия, умиротворения, созерцания. И символично, что именно в эти дни мы вспоминаем о людях мудрых – наших ветеранах, дарящих нам свой богатый жизненный опыт и знания.