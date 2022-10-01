Руководство города поздравляет с Международным днём пожилых людей

Осень – время спокойствия, умиротворения, созерцания. И символично, что именно в эти дни мы вспоминаем о людях мудрых – наших ветеранах, дарящих нам свой богатый жизненный опыт и знания.

Дорогие ветераны, с праздником вас!

Спасибо за ваш вклад в развитие нашего города, республики, страны!

Желаем вам всего самого доброго – здоровья, уверенности в завтрашнем дне, быть любимыми вашими близкими!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.